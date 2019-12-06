Как Чехия борется с российской пропагандой

На днях чешская Служба безопасности и информации (BIS) опубликовала годовой отчет, в котором отметила, что пророссийские активисты все более интенсивно и системно выступают против политического строя Чехии и членства республики в ЕС и НАТО.





«Речь идет о деятельности участников самых разных националистических и политических движений, некоторых партий, формальных и неформальных инициатив, коллективов и отдельных людей, включая индивидуумов и групп, связанных с бывшим движением против иммиграции», ‒ поясняет BIS.









Распространяемая ими дезинформация стала наибольшей угрозой конституционному строю Чехии за последнее время, пишет Салідарнасць.





Скорость, с которой пророссийская пропаганда укореняется в Чехии, показывает, что гражданское общество столкнулось с опасным врагом. Сайты, имеющие пророссийский уклон, нередко анонимны, и их трудно связать с реальными людьми или организациями. Хотя они и выглядят, как обычные новостные ресурсы, в их контенте смешиваются реальные и сфабрикованные истории. Эта волна дезинформации серьезно влияет на динамику общественных обсуждений, вынуждает критиков российской политики защищаться от нелепых обвинений и тратить время на развенчание необоснованных заявлений.





Например, не так давно на пророссийских сайтах прошла волна материалов о «массовых захоронениях» на Украине, где сотрудники миссии ОБСЕ якобы обнаружили тела с недостающими внутренними органами, из чего был сделан вывод, что «украинские вооруженные силы в этом регионе заправляли центрами нелегальной трансплантации органов». Авторы материалов указали, что эту информацию подтвердили наблюдатели ОБСЕ, хотя те никогда не выступали с подобными заявлениями и ни о каких «захоронениях» не сообщали.





Кроме псевдоновостных порталов, существует ряд анонимных и полуанонимных «аналитических центров» и фондов (например так называемый Институт славянских стратегических исследований), у которых есть собственные сайты, распространяющие пророссийскую пропаганду и дезинформацию.





Все это ведет к дезориентации жителей Чехии и способствует возникновению разлада в гражданском обществе.





Впрочем, чехи тоже не сидят сложа руки. Еще в 2016 году при чешском МВД было создано спецподразделение для противодействия российской дезинформации. Команда, насчитывающая 20 сотрудников, борется с ложными сведениями, появляющимися в открытом доступе, и работает с чиновниками, чтобы те были готовы противостоять распространяемым фейкам.





А в конце прошлого года в Чехии на добровольной основе была создана инициативная группа ‒ несколько десятков человек, среди которых учителя, предприниматели, врачи, юристы, студенты, военные, ставящие себе целью бороться с дезинформацией в СМИ и интернете, которую распространяют российские и пророссийские источники. Люди эти называют себя «эльфами» ‒ подобно своим коллегам из стран Балтии, где такие группы возникли еще раньше, как реакция на агрессивную дезинформационную политику России.





«Чешские эльфы» вскрывают источники дезинформации и разоблачают фейковые новости, а также противостоят пророссийским «троллям» в соцсетях. Иногда они проводят различные акции и в оффлайне.









Чешские активисты ведут борьбу с влиянием Кремля на многих фронтах. Акция возле офиса президента Чехии Милоша Земана.





Из последних значительных достижений группы можно назвать пресс-релиз, содержащий подробный анализ распространения российской пропаганды в чешском киберпространстве. В ходе изучения различных информационных источников «эльфы» выяснили, что в стране действует группа из 22 сайтов, занимающихся активным распространением фейковых новостей. Этот пресс-релиз поможет чехам лучше ориентироваться в интернете и избегать дезинформационных ресурсов.



