Три версии, почему Лукашенко заменил Кочанову на генерала КГБ

С одной стороны кадровая перестановка несколько неожиданна: казалось, ничего не предвещало отставки Кочановой, пишет gazetaby.com





С другой – решение Александра Лукашенко на сенсацию никак не тянет. Кочанова на должности главы Администрации проработала три года, а за последние двадцать лет лишь один человек задерживался на этом посту дольше – Владимир Макей (2008-2012 гг.)









Но что все же могло сподвигнуть главу государства сделать замену на первого заместителя председателя КГБ Игоря Сергеенко?

Сергеенко лучше разбирается в кадрах

Буквально за день до громкой перестановки забавный момент произошел во время совещания Лукашенко с активом Минской области. На нем глава государства пожаловался на недостаток кадрового резерва.





– У Кочановой спрашиваю: «Где резерв на президента? Где резерв?» Она молчит. Не знаю, по какой причине, но молчит, — рассказал Лукашенко.





Представляя же в четверг Игоря Сергеенко в новой должности, глава государства не преминул отметить, что в КГБ он занимался в том числе «проблемами, которыми приоритетно занимается Администрация: кадры, их чистота, политические, социально-политические вопросы».





Лукашенко также дал новому главе Администрации соответствующий наказ:





– Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну.





И еще:





– Очень важна ваша работа в КГБ – вы знаете людей изнутри. Никакой гадости в Администрации президента быть не должно, там должны быть самые честные люди.



Лукашенко верит, что выходцы из силового блока могут работать эффективнее





Эта линия главы государства лучше всего прослеживается как раз по Администрации президента.





До генерала-майора госбезопасности Игоря Сергеенко главами «политического штаба президента» были выпускник Высших курсов КГБ Урал Латыпов и выпускник Высшей школы КГБ Геннадий Невыглас. А также бывшие военные Виктор Шейман и Владимир Макей.





Исполнительность – хорошее, по мнению Лукашенко, качество для людей, которым нужно контролировать выполнение поручений главы государства.

«Сигнал обществу, что шутки кончились»

В последний год работы на посту главы Администрации президента Наталья Кочанова налаживала диалог с разными группами общества. Достат но вспомнить ее извинения перед цыганской диаспорой в Могилеве за жесткие действия милиции.





Журналист Андрей Почобут заявил Naviny.by, что увидел в назначении выходца из КГБ сигнал обществу накануне президентских выборов и в условиях непростых переговоров с Россией.









– До этого была женщина, которая демонстрировала готовность к диалогу, а сейчас ставят генерала КГБ. Естественно, это сигнал обществу, что шутки кончились, идут тяжелые времена, и общество должно бояться сильнее. Соответственно, ставят человека, который хорошо знает госаппарат и должен держать его в ежовых рукавицах. Сейчас будут держать всех по стойке «Смирно!», — считает журналист.





Депутаты еще не собирались, а Лукашенко уже объявил, кто станет руководителями



