Демократы решились на импичмент Трампа

Голосование об импичменте президента США может состояться еще до конца этого года, передает BBC





В последние месяцы спикер палаты представителей Нэнси Пелоси неоднократно заявляла, что предпочитает не спешить с объявлением импичмента президенту США.





Для реального отстранения Дональда Трампа от власти потребуется не только решение Палаты преставителей, но и согласие двух третей сенаторов. В ситуации, когда большинство в верхней палате принадлежит республиканцам, даже самые ярые сторонники импичмента президента считали такой исход маловероятным.





Тем не менее, во время еженедельной пресс-конференции в этот четверг спикер палаты объявила, что демократы в конгрессе приняли окончательное решение о начале официальной процедуры импичмента и она лично обратилась к главе юридического комитета Джерри Надлеру и руководителям других комитетов, попросив их приступить к обсуждению официальных формулировок всех пунктов обвинения против президента США.





"С сожалением, но также с уверенностью и смирением, с чувством верности нашим основателям и сердцем, полным любви к Америке, сегодня я прошу председателей наших комитетов приступить к работе над статьями обвинения", - сообщила спикер палаты представителей.





Нэнси Пелоси не стала уточнять, о каких именно обвинениях может идти речь. Тем не менее, в ходе обсуждений в конгрессе демократы заявляли, что Дональду Трампу могут быть предъявлены статьи импичмента как минимум по трем пунктам - превышение служебных полномочий и использование офиса президента США в личных целях, воспрепятствование правосудию и воспрепятствование деятельности конгресса.





Вопреки широко распространенному мнению, понятие "импичмент" в США не означает отстранение президента от власти. Это лишь предъявление конгрессом формальных обвинений против главы государства. Решение о прекращении президентом своих полномочий позднее должен принять сенат в ходе специальных слушаний.





Во время пресс-конференции Нэнси Пелоси признала, что контролируемый республиканцами сенат вряд ли примет подобное решение, но заявила, что у демократов не осталось другого выхода.





"Допущенные им правонарушения разрушают основы нашей конституции. Речь идет о сохранении нашей демократии. Есть неоспоримые факты: президент использовал свое положение для достижения собственных политических целей, поставив под угрозу нашу национальную безопасность", - сказала Пелоси.





Сразу же после завершения пресс-конференции спикера юридический ко тет конгресса объявил о том, что уже в понедельник в ходе специальных слушаний рассмотрит доказательства виновности Трампа, собранные специальным комитетом по разведке палаты представителей. В минувший вторник глава этого комитета демократ Адам Шифф представил 300-страничный доклад, подготовленный по итогам продолжавшегося почти три месяца расследования.





В ближайшие дни главы шести комитетов конгресса, которые ведут расследования в отношении президента США, проведут закрытые заседания. Председательствовать на них будет руководитель юридического комитета Джерри Надлер, которому предстоит утвердить официальные статьи обвинения и затем вынести их на голосование полного состава Палаты представителей.





Демократы надеются, что это голосование может состояться еще до конца декабря.





Сам Дональд Трамп отреагировал на решение демократов еще до выступления Нэнси Пелоси.









"Если вы собираетесь объявить мне импичмент, делайте это сейчас и быстро, чтобы мы смогли провести честный суд в сенате и наша страна могла вернуться к обычной жизни", - написал президент в своем твите.





По мнению пресс-секретаря Белого дома Стефани Гришэм, демократам должно быть стыдно за эту инициативу.





"Мы ждем честного суда в сенате", - добавила она.





В еще одном заявлении от имени предвыборного штаба Дональда Трампа его руководитель Бред Парскейл заявил, что своими действиями демократы хотят лишить американских избирателей права выбрать, кого именно они хотят видеть президентом США в 2020 году.





"Спикер Пелоси, глава комитета Шифф и Хантер Байден должны также дать показания", - заявил Парскейл.