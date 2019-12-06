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Туск назвал Brexit одной из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС

Бывший председатель Европейского совета Дональд Туск в четверг охарактеризовал выход Британии из Евросоюза как одну из самых впечатляющих ошибок в истории ЕС и самым болезненным для него вопросом за годы работы в Брюсселе, пишет газета The Guardian.


В своем первом интервью после завершения работы на посту главы Евросовета Туск заявил, что Brexit для него был "самым печальным и болезненным вопросом". Туск также раскритиковал бывшего премьера Британии Дэвида Кэмерона за "ошибку" - организацию референдума, в котором, по мнению Туска, у того него не было шансов победить.

Он рассказал, что предчувствовал исход голосования за два или три месяца до референдума. На следующее утро после голосования Туск и Кэмерон, по словам польского политика, говорили по телефону.

"Я спросил его, обязателен ли к исполнению результат (референдума - Прим.)", - рассказал Туск. Даже после того, как он осознал, что этот шаг бесповоротен, он продолжал надеяться (на то, что британцы решат остаться в ЕС - Прим.).

Также в этом интервью Туск раскритиковал президента Франции Эмманюэля Макрона, который заявил о "смерти мозга" НАТО и выражал негатив по поводу переговоров о вступлении в ЕС Албании и Северной Македонии.

"Если мы хотим считать Макрона будущим лидером всей Европы, в политическом смысле, тогда нам нужен политик, который чувствует ответственность за всю Европу, а не только за Францию", - заявил он.

Туск считает, что на роль лидера европейских стран лучше подходит не Макрон, а канцлер ФРГ Ангела Меркель. Туск указал на то, что она всегда была готова к тому, чтобы думать обо всей Европе и жертвовать национальными интересами во имя интересов всех европейцев.

Туск на прошлой неделе покинул пост председателя Европейского совета.
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