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Экономика прожила этот год нормально, стабильно. ВВП вырастет, инфляция будет самой низкой за всю историю, безработица — меньше, чем в Европе, бюджет профицитный. 
Рост есть, но он не такой, какой нам нужен, надо его подтолкнуть. На инвестпроекты направим из кубышки, Фонда национального благосостояния, триллион рублей. Ютьюб никто закрывать не собирается. Закон о суверенном интернете направлен не на то, чтобы что-то запретить, а на защиту наших интересов. История с «Яндексом» разовая, он у нас один. С ЕС и США у нас не лучший период. Все будет хорошо, но в исторической перспективе, а сейчас будет сложно. 
Не мы эту войнушку начали, они сами должны объявить перемирие. Белорусам не надо бояться интеграции. Зеленский хочет договориться с Россией, но ему надо противостоять оголтелому национализму и желанию все перевернуть с ног на голову. Скандал с допингом в спорте напоминает бесконечный антироссийский сериал. Идеализировать СССР не надо, нынешняя молодежь не смогла бы там выжить. В обществе есть запрос на справедливость. 
Очевидно, что есть издержки в работе правоохранительной системы, но в соцсетях и на площадях эти проблемы не решить, иначе будет бунт, бессмысленный и беспощадный. В каждом случае, как с делом Ивана Голунова или Павла Устинова, надо разбираться отдельно.
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