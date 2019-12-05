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Беларусь планирует увеличить свой миротворческий контингент в Ливане

Беларусь прорабатывает вопрос увеличения своего миротворческого контингента в составе Временных сил ООН в Ливане, сообщает Министерство обороны.

Сейчас в Ливане находятся пять беларусских миротворцев: офицер штаба и четыре специалиста военного госпиталя, пишет reform.by

Офицер штаба отвечает за планирование и реализацию мероприятий стратегического диалога с участием представителей стран-доноров и заинтересованных структур миссии.

Специалисты военного госпиталя оказывают экстренную и амбулаторную медпомощь не только личному составу штаба миссии и национальных контингентов, но и местному населению.

Увеличение численности беларусского контингента предусматривается техническим соглашением, которое министерства обороны Беларуси и Италии подписали 16 октября этого года.


Основу миротворческого потенциала Вооруженных сил Беларуси составляет миротворческая рота 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.

4 декабря в Беларусь с визитом прибыл начальник генштаба ВС Италии генерал Энзо Веччиарелли. Сегодня итальянской делегации был представлен брифинг о 103-й миротворческой роте. После этого Веччиарелли и начальник генштаба ВС Беларуси Олег Белоконев обсудили совместное выполнение задач по поддержанию международного мира.
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