Беларусь планирует увеличить свой миротворческий контингент в Ливане

Сейчас в Ливане находятся пять беларусских миротворцев: офицер штаба и четыре специалиста военного госпиталя, пишет reform.by





Офицер штаба отвечает за планирование и реализацию мероприятий стратегического диалога с участием представителей стран-доноров и заинтересованных структур миссии.





Специалисты военного госпиталя оказывают экстренную и амбулаторную медпомощь не только личному составу штаба миссии и национальных контингентов, но и местному населению.





Увеличение численности беларусского контингента предусматривается техническим соглашением, которое министерства обороны Беларуси и Италии подписали 16 октября этого года.









Основу миротворческого потенциала Вооруженных сил Беларуси составляет миротворческая рота 103 отдельной гвардейской воздушно-десантной бригады.





4 декабря в Беларусь с визитом прибыл начальник генштаба ВС Италии генерал Энзо Веччиарелли. Сегодня итальянской делегации был представлен брифинг о 103-й миротворческой роте. После этого Веччиарелли и начальник генштаба ВС Беларуси Олег Белоконев обсудили совместное выполнение задач по поддержанию международного мира.