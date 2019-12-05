



"Контроль перешел к силовикам.









Сергиенко отвечал за контрразведку. Специалист по заговору Москвы. Отвечал за чистки агентов России. Выполнял личные поручения семьи. Считается одним из самых преданных людей Лукашенко.





Изменения в структуре АП говорят о том, что Лукашенко решил играть по крупному. Вплоть до разжигания конфликтов.





Впереди структуры власти Белоруси ждут чистки от агентов Москвы и лиц, имевших контакты с послом Бабичем.