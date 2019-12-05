Незыгарь: Новый глава АП - креатура Виктора Лукашенко. Следующий шаг - смена премьера
Российский телеграм-канал Незыгарь считает, что последние кадровые перестановки в Беларуси - это подготовка Лукашенко ко встрече с Путиным в Сочи.
"Контроль перешел к силовикам.
Новый глава АП генерал белорусского КГБ Сергиенко считается креатурой Виктора Лукашенко.
Сергиенко отвечал за контрразведку. Специалист по заговору Москвы. Отвечал за чистки агентов России. Выполнял личные поручения семьи. Считается одним из самых преданных людей Лукашенко.
Изменения в структуре АП говорят о том, что Лукашенко решил играть по крупному. Вплоть до разжигания конфликтов.
Впереди структуры власти Белоруси ждут чистки от агентов Москвы и лиц, имевших контакты с послом Бабичем.
Следующий шаг - смена премьера Беларуси", - пишет Незыгарь.
"Белорусский партизан"
17:10 05/12/2019
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