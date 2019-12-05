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Пастухов: Лукашенко расставляет на ключевых постах надежных людей

Изменение Конституции может пройти не через референдум, а через парламент, хоть это и незаконно. Такой вывод сделал экс-судья Конституционного суда, доктор юридических наук Михаил Пастухов по результатам кадровых рокировок в Администрации президента.

Пастухов: Лукашенко расставляет на ключевых постах надежных людей
- Наталья Кочанова ушла в Совет республики, и, как я понимаю, возглавит верхнюю палату, ее заместитель Валерий Мацкевич ушел в Палату представителей и, что весьма вероятно, возглавит нижнюю палату, потому что Андрейченко, четырехкратный депутат и председатель Палаты представителей, устал и постарел. 

Идет отчасти и омоложение кадров, и усиление проверенными людьми нового состава белорусского парламента. Существует большая вероятность того, что Наталья Кочанова идет на вакантное место председателя Совета республики вместо Михаила Мясниковича, который будет представлять Беларусь в Евразийской экономической комиссии, замглавы администрации Валерий Мицкевич идет в Палату представителей с прицелом стать ее председателем. 

Идет укрепление рядов законодательного органа власти за счет людей надежных и проверенных. В соответствии с этим можно предполагать, что нынешняя власть готовится к последующим конституционным преобразованиям. 

Надо, чтобы были в парламенте не только надежные, но и более-менее квалифицированные люди, которые разбираются и умеют толково и грамотно выступить и могут провести необходимые поправки в Конституцию. 

С другой стороны, им необходимо обеспечить правильное голосование. Логика рассуждений такая.


- Кадровые перестановки сделаны в русле задач, которые Лукашенко поставил перед Палатой представителей и Советом республики?

- Содержание поправок в Конституцию – терра инкогнито, информации почти нет. В том числе – каким образом и когда будут проходить изменения в Конституцию. 

Можно предположить, что поправки в Конституцию вноситься будут. Законный способ внесения поправок – через референдум. Но нельзя исключать, что они могут пройти через парламент, без референдума. Это противоречит действующей Конституции, но исключать такого варианта я бы не стал. 

Могут провести изменения в Конституцию без референдума, но с оговоркой: когда появятся соответствующие условия, то вопросы можно вынести и на обсуждение референдума. Но эти размышления из области гипотетических.


- То есть, картинка начинает складываться?

- Мы приближаемся к определенному решению. Но главные события – встреча Лукашенко с Путиным, подписание российско-белорусских соглашений по интеграции. Это приоритетные вопросы.
"Белорусский партизан"
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