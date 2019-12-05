"Надо сберечь страну" Чего так боится Лукашенко?
Во время назначения нового главы своей Администрации Лукашенко говорил странные вещи.
Напомним, сегодня он назначил главой Администрации президента первого зампредседателя КГБ Игоря Сергеенко.
"Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - сказал Лукашенко во время назначения (цитата по БелТА).
Интересно, что именно угрожает нашей стране спустя почти 30 лет после получения независимости, что ее "надо сберечь" - предстоящая "интеграция" с Россией, до которой ее довел Лукашенко, или очередные президентские выборы?
"Белорусский партизан"
15:28 05/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение