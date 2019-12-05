"Надо сберечь страну" Чего так боится Лукашенко?





сохранить страну. Сейчас надо сберечь страну", - сказал Лукашенко во время назначения (цитата по "Вы патриот, преданный делу человек, опытный. Надо нам поработать так всем, чтобы новое поколение пришло и смогло продолжить работу, которую мы начали, смогло", - сказал Лукашенко во время назначения (цитата по БелТА ).









Интересно, что именно угрожает нашей стране спустя почти 30 лет после получения независимости, что ее "надо сберечь" - предстоящая "интеграция" с Россией, до которой ее довел Лукашенко, или очередные президентские выборы?



