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Арт-подготовка перед выборами: главой Администрации Лукашенко стал генерал КГБ

А Качанову Лукашенко разжаловал до "сенатора".

Арт-подготовка перед выборами: главой Администрации Лукашенко стал генерал КГБ
Игорь Сергеенко
Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации президента и его заместителя

Главой Администрации президента назначен Игорь Сергеенко, а его заместителем - Ольга Чуприс.

Работавшая прежде главой Администрации Наталья Кочанова будет направлена в Совет республики по президентской квоте.

Наталья Качанова, архивное фото

А ее зам Валерий Мицкевич ранее был "избран" в состав Палаты представителей седьмого созыва.

Справка БП. Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области.

В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ им. В.И.Ленина, в 2006-ом – Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1988 году призван на службу в органы КГБ.

23 февраля 2007 года Указом президента  присвоено воинское звание генерал-майор.

На момент назначения в АП являлся первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Женат. Имеет двоих детей.
"Белорусский партизан"
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