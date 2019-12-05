Лукашенко принял решение о назначении новых главы Администрации президента и его заместителя





Главой Администрации президента назначен Игорь Сергеенко, а его заместителем - Ольга Чуприс.





Работавшая прежде главой Администрации Наталья Кочанова будет направлена в Совет республики по президентской квоте.





Наталья Качанова, архивное фото





А ее зам Валерий Мицкевич ранее был "избран" в состав Палаты представителей седьмого созыва.





Справка БП. Игорь Сергеенко родился 14 января 1963 года в деревне Столица Шарковщинского района Витебской области.

В 1984 году окончил с отличием исторический факультет БГУ им. В.И.Ленина, в 2006-ом – Академию управления при президенте Республики Беларусь. В 1988 году призван на службу в органы КГБ.

23 февраля 2007 года Указом президента присвоено воинское звание генерал-майор.

На момент назначения в АП являлся первым заместителем председателя Комитета государственной безопасности.

Женат. Имеет двоих детей.







