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Бульба престолов: Лукашенко предложил Путину перенести подписание на 20 декабря, но получил отказ

Телеграм-канал "Бульба престолов" высказал свою версию последних событий вокруг подписания документов по "углубенной интеграции" Беларуси и России.

Напомним, ранее прозвучала информация, что Лукашенко и Путин встретятся только в конце месяца, из чего следовало, что стороны пока не достигли взаимопонимания по ряду вопросов и подписать документы по "интеграции" в день так называемого 20-летия "союзного государства" не получится.

Но вскоре после этого выяснилось, что Лукашенко и Путин встретятся 7 лекабря в Сочи, буквально на следующий день после встречи премьер-министров двух стран и за день до "юбилейной" даты.


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"Лукашенко в Баку предложил Путину перенести подписание на 20 декабря, когда пройдут мероприятия по СНГ в Питере, но получил отказ. Или 8, или ничего не будет. 

Именно поэтому в графике возникло 7 число и встреча Лукашенко и Путина как последняя возможность всё утрясти. Окончательно согласованное накануне утвердят Румас и Медведев. 

А у Путина и Лукашенко будет очень трудный разговор, на него в графике Путина отведено около 6 часов. По часу на каждый острый вопрос, - пишет телеграм-канал. 
"Белорусский партизан"
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