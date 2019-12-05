Напомним, ранее прозвучала информация, что Лукашенко и Путин встретятся только в конце месяца, из чего следовало, что стороны пока не достигли взаимопонимания по ряду вопросов и подписать документы по "интеграции" в день так называемого 20-летия "союзного государства" не получится.





Но вскоре после этого выяснилось, что Лукашенко и Путин встретятся 7 лекабря в Сочи, буквально на следующий день после встречи премьер-министров двух стран и за день до "юбилейной" даты.













"Лукашенко в Баку предложил Путину перенести подписание на 20 декабря, когда пройдут мероприятия по СНГ в Питере, но получил отказ. Или 8, или ничего не будет.





Именно поэтому в графике возникло 7 число и встреча Лукашенко и Путина как последняя возможность всё утрясти. Окончательно согласованное накануне утвердят Румас и Медведев.





А у Путина и Лукашенко будет очень трудный разговор, на него в графике Путина отведено около 6 часов. По часу на каждый острый вопрос, - пишет телеграм-канал.



