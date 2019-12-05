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Во французских Альпах нашли "базу российских шпионов"

Западные спецслужбы выяснили, что 15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве "базы для операций по всей Европе". Эти агенты являлись сотрудниками ГРУ, сообщает газета Le Monde.


15 российских шпионов использовали французские Альпы в качестве "базы для проведения операций по всей Европе". 

Они являлись сотрудниками элитного подразделения ГРУ, отвечающего за заказные убийства, акты саботажа и управление так называемыми "мертвыми почтовыми ящиками", которые используются тайными агентами и их подручными для обмена информацией, сообщила французская газета Le Monde в материале, обнародованном в среду, 4 декабря.

По данным издания, один из этих шпионов, по всей видимости, был причастен к покушению на бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в марте 2018 года. Западные спецслужбы вышли на след этой группы шпионов в ходе расследования покушения на Скрипалей. 

В период с 2014 по 2018 годы эти российские агенты неоднократно останавливались в небольших французских городках на юго-востоке Франции, в том числе Шамони и Эвиане.

Улики конфисковать не удалось


Как сообщает Le Monde, эти шпионы работали в Болгарии, Молдавии, Черногории и других странах, но не во Франции. Западным спецслужбам не удалось конфисковать оружие или другие улики.

4 декабря правительство ФРГ выслало из Германии двух российских дипломатов на фоне скандала вокруг заказного убийства бывшего чеченского полевого командира в Берлине в августе этого года. МИД ФРГ обосновал эту меру нежеланием Москвы сотрудничать в расследовании этого преступления.
Источник: dw.com
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