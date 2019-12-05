Также он признал, что в работе правоохранительной системы есть издержки, которые нужно анализировать и «что-то менять».





По словам Медведева, в обществе это создало запрос на справедливость, однако, по мнению премьера, решить его в социальных сетях и на площади невозможно.





«Можно заявлять о своем мнении — это абсолютно нормально. Но делать это нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами (…) Законодательство может нравится или не нравится, но его нужно соблюдать. То, что во Франции „желтые жилеты“ — у нас может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный», — сказал Медведев.