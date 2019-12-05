Медведев о протестах в России: Может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный
Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев ответил на вопрос о летних акциях протеста в российской столице. По его словам, если в обществе «есть такие настроения», значит, «их что-то создает».
Также он признал, что в работе правоохранительной системы есть издержки, которые нужно анализировать и «что-то менять».
По словам Медведева, в обществе это создало запрос на справедливость, однако, по мнению премьера, решить его в социальных сетях и на площади невозможно.
«Можно заявлять о своем мнении — это абсолютно нормально. Но делать это нужно в порядке, предусмотренном действующими правилами (…) Законодательство может нравится или не нравится, но его нужно соблюдать. То, что во Франции „желтые жилеты“ — у нас может превратиться в бунт бессмысленный и беспощадный», — сказал Медведев.
Источник: tvrain.ru
13:47 05/12/2019
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