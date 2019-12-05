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Лукашенко признался: это он назначает депутатов, чтобы "никогда не переживать то, что было в середине 90-х"

Во воемя встречи с депутатами Палаты представителей и членами Совета республики старого и нового созывов 5 декабря Лукашенко признался, что в Беларуси нет выборов.

Лукашенко признался: это он назначает депутатов, чтобы "никогда не переживать то, что было в середине 90-х"
"Я этого не скрывал. Да, даже не власть, я, как ответственный за деятельность ветвей власти по Конституции, должен был возглавить работу по формированию нашего парламента. И естественно, я переживал, чтобы наш парламент был работоспособным. Чтобы я никогда больше не переживал то, что было в середине 90-х", - цитирует Лукашенко тереграм-канал Пул Первого.


Напомним, в 1996 году последний законно избранный белорусский парламент - Верховный совет - готовился объявить Лукашенко импичмент. 

Но после угроз от окружения Лукашенко как депутатам Верховного совета, подписавшимся за начало процедуры импичмента, так и членам Конституционного суда, а также вмешательства в наши внутренние дела российских "миротворцев", Лукашенко разогнал Верховный совет, сформировав из послушных депутатов Палату предствителей.


Тогда же главой ЦИК была назначена Лидия Ермошина вместо заявившего о фальсификации итогов референдума Виктора Гончара, который впоследствии бесследно исчез.

С тех пор ни одни выборы в Беларуси не были признаны международным сообществом как свободные и демократические.
"Белорусский партизан"
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