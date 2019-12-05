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"Беларусь стала костью в горле". Что Лукашенко сказал старым и новым депутатам

Александр Лукашенко 5 декабря встречался с депутатами Палаты представителей и членами Совета республики старого и нового созывов.

"Беларусь стала костью в горле". Что Лукашенко сказал старым и новым депутатам
Свабода публикует важнейшие цитаты из его речи.

Независимых журналистов не пригласили на встречу. Теле- и радиотрансляции также не было.

О конституционной реформе


«У нас уже собрался ряд вопросов, которые нужно решать совместно на уровне Основного закона». Новые депутаты Палаты представителей присоединятся «к работе по совершенствованию Конституции», - цитирует БелТА. 

Цель изменений - «совершенствование системы управления».

Об отношениях с Россией



Лукашенко о вхождении Беларуси в состав России: «Я не пацан, который отработал 3-4-5 лет президентом. Мне хватило вот так. И я не хочу перечеркнуть все, что я сделал вместе с вами, народом: создал независимую суверенную державу, чтобы ее сейчас вложить в какой-то ящик с крестом наверху и куда-то выбросить или передать. Этого при мне не будет никогда», - цитирует Лукашенко телеграмм-канал «Пул первого».


Во время переговоров с Россией и согласованию дорожных карт "союзного государства" не решен ряд принципиальных вопросов, в частности по газу и нефти. «Даже элементарный вопрос не решен по грязной нефти. А ведь мы провалили ВВП в основном из-за нефтяных проблем».

Глава России Владимир Путин чувствует сейчас Жэстачайшэ антибелорусский давление от близкого окружения, передает БелТА Лукашенко.

Лукашенко подчеркнул, что Беларусь и Россия не ведут диалог "по политическим вопросам, например о создании единого парламента".

Однако напомним, что на минвушей неделе посол в РФ Семашко заявил, что руководители Беларуси и России договорились о едином парламенте и правительстве

«Беларусь стала костью в горле». О внешней политике

«Будет очень нелегко. И не потому, что мы неправильно выбрали модель, и не потому, что мы не на том языке разговариваем, и не потому, что у нас Палата представителей не та или парламент в целом. 

Потому, что Беларусь стала, "как в народе говорят, костью в горле" кому-то. Очень уж кому-то хочется, так как, видите - без ресурсов, без каких-то больших материальных запасов они [белорусы] как-то живут».

«Новых депутатов ожидает «непростой период». «Борьба ведущих геополитических сил за сферы влияния, жестокое лоббирование странами своей экономической выгоды, торговые войны и барьеры - реальность, которая объективно усложняет нам жизнь».

Единственное условие взаимодействия с иностранными партнерами - это то, что Беларусь является суверенным и независимым государством, подытожил Лукашенко.
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