Лукашенко оценил "заслуги" Марзалюка орденом. Щеткину отблагодарил званием
Лукашенко вручил сегодня некоторым депутатам Палаты представителей и членам Совета республики государственные награды.
Орден Почета получил председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Палаты представителей Игорь Марзалюк. Напомним, он будет заседать и в "палатке" нового созыва.
Медалью "За трудовые заслуги" Лукашенко наградил председателя Постоянной комиссии по законодательству Наталью Гуйвик, председателя Постоянной комиссии по жилищной политике и строительству Юрия Дорогокупца, председателя Постоянной комиссии по экономической политике Владислава Щепова, заместителя председателя Постоянной комиссии по вопросам экологии, природопользования и чернобыльской катастрофы Наталью Климович и заместителя председателя Постоянной комиссии по труду и социальным вопросам Олега Левшунова.
Благодарностями отмечены заместитель председателя Постоянной комиссии Совета республики по законодательству и государственному строительству Виктор Чайчиц и генеральный директор РУП "Витебскоблгаз", член Совета республики Петр Шершень.
Диплом о присвоении почетного звания "Заслуженный работник социальной защиты Республики Беларусь" вручен заместителю председателя Совета республики (2016-2019 годы) Марианне Щеткиной.
Источник: belta.by
12:16 05/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение