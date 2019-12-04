Германия выслала двух российских дипломатов - подробности

Министерство иностранных дел ФРГ объявило сотрудников российского посольства персонами нон-грата. Они должны уехать из Германии в течение семи дней. Имена высылаемых дипломатов не названы.





По данным «Коммерсанта», это работники аппарата российского военного атташе. Как пишет Suddeutsche Zeitung, они являются агентами внешней разведки Минобороны РФ.





Причиной высылки стало убийство в Берлине бывшего чеченского полевого командира. Зелимхана Хангошвили, у которого было гражданство Грузии, застрелили в августе 2019 года.





Немецкая прокуратура полагает, что убийство совершили «по поручению государственных органов Российской Федерации». МИД Германии отметил, что Россия не участвует в расследовании. Берлин оставляет за собой право принять другие меры, если Москва и дальше будет отказываться сотрудничать.





МИД РФ пообещал принять ответные меры. Министерство заявило, что рассматривает решение выслать дипломатов как «недружественный и безосновательный шаг».





По мнению МИДа, «политизированный подход» к расследованию убийства в Берлине «недопустим» (цитаты по «Интерфаксу»). Как заявило посольство РФ в Германии, доказательств причастности российских государственных структур к убийству «не было и нет», передает РИА Новости.





Подозреваемый в убийстве, возможно, связан с российскими спецслужбами. У стрелявшего в Хангошвили нашли российский паспорт на имя Вадима Андреевича Соколова.





The Insider, Bellingcat и Der Spiegel в совместном расследовании утверждают, что такого человека нет в базе ФМС «Роспаспорт». Обладатель этого документа сотрудничает с российскими спецслужбами, иначе он не смог бы пройти пограничный контроль. Авторы расследования назвали настоящее, по их данным, имя подозреваемого — Вадим Николаевич Красиков. Он, как сказано в расследовании, может быть причастен к заказному убийству бизнесмена в Москве в 2013 году.





Убитый Зелимхан Хангошвили участвовал в терактах в Ингушетии, заявил источник «Интерфакса» в правоохранительных органах. По его словам, Хангошвили был одним из полевых командиров Шамиля Басаева.





В 2003 году он участвовал в нападении на колонну федеральных войск в Ингушетии, а в 2004 годы — на представителей органов власти этой республики. В результате атак погибли более 100 человек. Кроме того, в 2004 году Хангошвили застрелил сотрудника управления ФСБ по Ингушетии по фамилии Гадаборшев.





В отношении полевого командира было возбуждено уголовное дело, которое не закрыто до сих пор. Собеседник «Интерфакса» добавил, что в 2016 году Грузия объявила Хангошвили в международный розыск, но не уточнил почему.