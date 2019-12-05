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На белом коне. Ким Чен Ын поднялся на святую гору. На этот раз с женой

Глава КНДР Ким Чен Ын поднялся на белом коне на священную гору Пэктусан со своей женой Ли Соль Чжу и военноначальниками.


Фотографии опубликовало северокорейское информагентство ЦТАК. 

Это уже второй подъем северокорейского лидера на гору за последние два месяца: он побывал здесь в середине октября. 

Известно, что обычно Ким Чен Ын совершает восхождение на гору перед важными решениями.

Потухший вулкан Пэктусан является высочайшей горой Корейского полуострова, его вершина достигает 2750 метров над уровнем моря, а в кратере находится озеро Чхонджи.

Согласно легенде, 4 тыс. лет назад на гору Пэктусан сошел отец основателя древнего корейского государства Тангун, поэтому данная гора считается священной. 
Источник: gazeta.ru
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