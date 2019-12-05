Лукашенко возмутился: Кочанова не нашла ему замену





Диалог состоялся между Александром Лукашенко и главой его Администрации Натальей Кочановой во время совещания с активом Минской области. В частности, Лукашенко пожаловался на недостаток кадрового резерва.





Николаю Радоману, сообщает — Нас с руководителем Радоманом уже много не нагрузишь, уже потихоньку будем передавать молодым, да? — обратился Лукашенко к депутату Минского областного Совета депутатов, председателю СПК «Снов», сообщает TUT.BY . — Ну у тебя-то есть, а мне надо искать. Вот я ищу сейчас. У Кочановой спрашиваю: «Где резерв на президента? Где резерв?» Она молчит. Не знаю, по какой причине, но молчит, — отметил Лукашенко.





— Ну таких нет, Александр Григорьевич, — ответила глава Администрации президента Наталья Кочанова.





— Ладно нет, а надо. Надо, чтобы страну отдать. Мы ее создали. Первое в истории независимое государство создали. Надо сохранить.





Примечательно, что этот диалог не вошел в сообщение пресс-службы Лукашенко. Из печатной версии белорусы смогли только узнать о том, как Александр Григорьевич «создал первое в истории независимое государство» и теперь всеми силами хочет его сохранить.





Впрочем, серьезно относиться к словам Лукашенко о том, что он ищет, кому бы передать дела, не стоит. Сказанное больше похоже на кокетство в надежде нарваться на комплимент. И в этом смысле Кочанова не подвела.