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Лукашенко возмутился: Кочанова не нашла ему замену

Забавный сюжет показали в эфире Беларусь 1, хотя пресс-служба Лукашенко об этом умолчала.


Диалог состоялся между Александром Лукашенко и главой его Администрации Натальей Кочановой во время совещания с активом Минской области. В частности, Лукашенко пожаловался на недостаток кадрового резерва.

— Нас с руководителем Радоманом уже много не нагрузишь, уже потихоньку будем передавать молодым, да? — обратился Лукашенко к депутату Минского областного Совета депутатов, председателю СПК «Снов» Николаю Радоману, сообщает TUT.BY. — Ну у тебя-то есть, а мне надо искать. Вот я ищу сейчас. У Кочановой спрашиваю: «Где резерв на президента? Где резерв?» Она молчит. Не знаю, по какой причине, но молчит, — отметил Лукашенко.

— Ну таких нет, Александр Григорьевич, — ответила глава Администрации президента Наталья Кочанова.

— Ладно нет, а надо. Надо, чтобы страну отдать. Мы ее создали. Первое в истории независимое государство создали. Надо сохранить.

Примечательно, что этот диалог не вошел в сообщение пресс-службы Лукашенко. Из печатной версии белорусы смогли только узнать о том, как Александр Григорьевич «создал первое в истории независимое государство» и теперь всеми силами хочет его сохранить.

Впрочем, серьезно относиться к словам Лукашенко о том, что он ищет, кому бы передать дела, не стоит. Сказанное больше похоже на кокетство в надежде нарваться на комплимент. И в этом смысле Кочанова не подвела. 
Источник: gazetaby.com
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