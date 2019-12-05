Александр Лукашенко во время выступления перед депутатами и сенаторами в 2016-м / president.gov.by





С теми, кто только сложил свои полномочия и теми, кто пришел им на смену.









Telegram-канал Пул Первого подчеркивает, что ничего сенсационного ждать не стоит: "событие... достаточно традиционное", "телеканалы прямые эфиры не планируют".





Возможно, большое внимание к упомянутой встрече привлекло недавнее заявление председателя проправительственной общественной организации "Белая Русь" Геннадия Давыдько (он стал депутатом Палаты представителей). В эфире телеканала СТВ он высказал мнение, что Александр Лукашенко "будет делать историческое, программное заявление".









Позже Давыдько заявил, что Лукашенко может высказаться на тему "углубления интеграции" с Россией, о возможных изменениях в Конституцию, пишет .





К тому же встреча во Дворце Независимости пройдет накануне поездки белорусского руководителя к Владимиру Путину. Они должны получить для подписания подготовленные документы по "углублению интеграции" Беларуси и России. 4 декабря на совещании с активом Минской области Александр Лукашенко заявил, что независимость "первого в истории независимого [белорусского] государства" надо сохранить. Он пообещал, что его дети не будут руководить страной, пишет euroradio.fm





Первая встреча Александра Лукашенко с парламентариями в таком формате состоялась 7 октября 2016 года. Она проходила в Овальном зале Дома правительства. На ней присутствовали депутаты и сенаторы пятого и шестого созыва, а также члены правительства, руководство Администрации президента.









Лукашенко выступил с речью, в которой заявил о легитимности власти и отсутствии раскола в белорусском обществе, о задачах в экономике, о готовности "к любым реформам", о "аккуратной" внешней политике. Руководитель государства выразил сожаление относительно малого количества оппозиционеров (2 человека) в парламенте. Теперь же их вовсе нет. Белорусский руководитель не исключил возможности корректировки Конституции Беларуси.





"С Россией мы стремимся выстраивать сотрудничество на равноправной основе, — говорил Александр Лукашенко. — Однако не всегда это получается, и не по вине Беларуси".





Выступление продолжалось более двух часов. Лукашенко наградил некоторых депутатов и сенаторов, которые "особо отличились".