Бориса Хамайду ждет суд за пикет в честь Кастуся Калиновского

Как сообщает Белорусское Радио Рация, у него был информационный плакат об этом событии, на которое он не смог попасть.





Старейший витебский оппозиционер знал, что рискует быть осужденным за это проявление солидарности. Но не отметить эту дату просто не мог, говорит Хамайда:





- Да, я понимал, что рано или поздно придут ко мне, но невозможно просто было не выйти в этот день. Я не могу поехать туда, в Вильнюс, но отдать дань уважения нашему национальному герою Калиновскому и всем остальным - это нужно было.









Борису Хамайду удалось почти невозможное: он проводил пикет под бело-красно-белым флагом как раз в то время, когда в Витебск приехал Александр Лукашенко. В центре города было полно милиционеров и людей в штатском. Но они даже не подумали, что кто-то решиться на что-то подобное, полагает активист:





- Я шел спокойно, не прятался, под мышкой и меня был плакат, бело-красно-белый флаг в руках, в чехле. Просто им было не до меня: они перед приездом Лукашенко чистили город от «террористов», искали их по подвалам, лазили по чердакам, все осматривали ... А я спокойно прошел и стал.





Судить Бориса Хамайду будут в суде Железнодорожного района 13-го декабря. Фамилия судьи и точное время пока неизвестны.



