Александр Шпаковский / СТВ





Шпаковский назвал белорусские партии фейковыми. Как пример он назвал социал-демократическую партию, но не уточнил, какую имел в виду. Как сообщается на сайте Минюста, сегодня в Беларуси существуют Социал-демократическая партия народного согласия, Белорусская социал-демократическая партия (Громада), партия "Белорусская социал-демократическая Громада".









"Откровенно говоря, Социал-демократическая партия, честно скажу, носит фейковый характер. Нас наши западные друзья постоянно упрекают, что мы не регистрируем новые политические партии. Но если честно подойти и скрупулёзно провести проверку Минюста, правда, там половину существующих надо закрыть. При том, как декларирующих свою прогосударственную принадлежность, так и ряд оппозиционных. Но это правда", — заявил Шпаковский.





По его словам, в этих партиях недостаточно членов, нет ячеек, а также других атрибутов политической партии, необходимых по закону.