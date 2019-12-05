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Политолог предложил закрыть половину партий — и оппозиционных, и провластных

Половину партий в Беларуси нужно закрыть — как оппозиционных, так и провластных. С таким заявлением провластный политолог Александр Шпаковский выступил на телеканале СТВ.

Александр Шпаковский / СТВ

Шпаковский назвал белорусские партии фейковыми. Как пример он назвал социал-демократическую партию, но не уточнил, какую имел в виду. Как сообщается на сайте Минюста, сегодня в Беларуси существуют Социал-демократическая партия народного согласия, Белорусская социал-демократическая партия (Громада), партия "Белорусская социал-демократическая Громада".

 

"Откровенно говоря, Социал-демократическая партия, честно скажу, носит фейковый характер. Нас наши западные друзья постоянно упрекают, что мы не регистрируем новые политические партии. Но если честно подойти и скрупулёзно провести проверку Минюста, правда, там половину существующих надо закрыть. При том, как декларирующих свою прогосударственную принадлежность, так и ряд оппозиционных. Но это правда", — заявил Шпаковский.

По его словам, в этих партиях недостаточно членов, нет ячеек, а также других атрибутов политической партии, необходимых по закону.
euroradio.fm
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