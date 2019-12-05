Любимые слова Лукашенко за 20 лет выступлений

5 декабря Александр Лукашенко выступает перед депутатами Палаты представителей Национального собрания уходящего VI и пришедшего VII созывов. Мы проанализировали все его выступления за последние двадцать лет с помощью сервиса Wordscloud, который показывает какие чаще всего слова употреблял во время выступления руководитель страны. Чем больше слово – тем чаще оно встречается в речи. Вот, что из этого вышло.

2016 год

В 2016 году Лукашенко впервые собрал два созыва парламента – V и VI. До этого он всегда давал напутствие только новопришедшим депутатам.





«Наше сегодняшнее мероприятие должно стать новой традицией независимой Беларуси в развитии парламентаризма», – сказал Александр Лукашенко. И не соврал – через три с лишним года выступление повторяется.









Лукашенко похвалился тем, что на выборах было много западных наблюдателей, а треть Парламента составляют женщины.

«Я всегда говорю, что женщина по своей сути более стабильный человек. Она опасается прикоснуться к горячему, она никогда не пойдет на сделку с совестью, на что мы, мужчины, порой готовы».





Лукашенко раскритиковал реформы, которые предлагает МВФ, уточнив, что народ к ним не готов. Именно во время того выступления он сказал, что русский язык и культура «на треть наши», а белорусского языка, в отличие от английского, очень мало в школах.





«Я старый президент, я хорошо знаком не с самим даже Башаром Асадом, которого сейчас там бомбят, с его отцом – Хафесом Асадом. Вы не представляете, насколько это глубокий и умный человек. Мы когда–то с Фиделем Кастро целые сутки, поверьте, сидели – нам только чай приносили, чего–то перекусить, – и я, раскрыв рот, будто обучаясь где–то на истфаке, слушал из его уст всемирную историю. А она же совершенно не та, как нам преподавали! Я удивлялся, насколько глубокомыслящий это человек».

2012 год

Начал выступление Лукашенко с воспоминаний про 90-ые:

«В Беларуси еще памятен наш собственный опыт начала 90-х. Это были годы шумного парламентского балагана. Да, сессии Верховного Совета проходили буйно, весело. Но было ли весело от всей этой бесконечной болтовни нашим людям, которые месяцами не получали зарплат и пенсий, замерзали в своих домах и не знали, что будет завтра?»









Также Лукашенко высказался против изменения избирательной системы в пользу партийной – мол, партий народ не знает, кроме Коммунистической и БНФ.

«БНФ – понятно: Запад, национализация, радикализация, гвалт, шум, всех убрать, белорусов только оставить. Есть проводники подобных идей в нашем обществе».

2008 год

В этом выступлении Лукашенко хвалил депутатов за то, что они спокойные и занимаются кропотливой работой.

«Может быть, поэтому работа белорусского депутатского корпуса для некоторых сторонних наблюдателей представляется скучной и неинтересной. Действительно, в нашей стране не вошли в моду сезонный роспуск парламента, создание баррикад возле трибун, бесконечно длящийся процесс дележки портфелей, нет драк (в прямом и переносном смысле этого слова) среди тех, кому не хватило места у властной кормушки. Журналистам не удается получить картинку с «места боевых действий», в которое превращаются залы заседаний в ряде стран».





Также руководитель страны сказал, что все могут приносить деньги в банк – никто и не спросит, откуда они.





«Мы не будем требовать деклараций у граждан. Ни у кого не будем требовать: ни у наших граждан, ни у иностранных граждан, которые сегодня изъявили желание разместить средства в депозитах наших банков. Я думаю, что в обществе этот сигнал услышан. Буквально днями будет подписан соответствующий документ о том, что каждый человек может спокойно принести свой вклад в банк и там разместить».

2004 год

Выступал Александр Лукашенко после выборов в Палату представителей и референдума, на котором решалось снятие ограничений на переизбрание на президентский срок. С этого момента один и тот же человек мог становиться президентом бесконечное количество раз – ранее служба была ограничена двумя сроками.









«Многие задавали и задают мне вопрос – и журналисты, и политики: «Как изменится курс в предстоящий период нашего государства?» Курс нашего государства в предстоящий период не изменится. Он останется прежним. Именно за этот курс – наш с вами – проголосовал белорусский народ. И мы не вправе менять этот курс».

2000 год

В 2000-м году во время выступления перед депутатами Лукашенко практически не отрывался от бумаги. Это потом, много лет спустя, в своих выступлениях он вворачивал слова, вроде «оголтелые», «пятая колонна», «и жаб, и крокодил» и т. д. В 2000 году речь была исключительно официальная.









«Выборы в Республике Беларусь, вопреки прогнозам некоторых зарубежных и внутренних оппонентов, прошли демократично, прозрачно и чисто, при широкой поддержке народа».

«Выборы показали низкую степень доверия к оппозиционным политиков, претендующих на роль «отцов нации», которых вы знаете. Народ их не поддержал. По результатам голосования, например, Чигирь, Статкевич, Калякин, Гайдукевич, некоторые другие такого рода деятели полностью проиграли своим соперникам».



