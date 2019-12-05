Серж Саргсян погорел на солярке

В Армении предъявлены обвинения еще одному представителю прежнего руководства страны — экс-президенту Сержу Саргсяну, который после ухода в отставку весной 2018 года практически не участвовал в политической жизни. В отличие от еще одного бывшего президента, Роберта Кочаряна, речь идет не о политической, а об экономической статье: господина Саргсяна обвиняют в растрате бюджетных средств.









Сегодня экс-президенту Армении Сержу Саргсяну были предъявлены обвинения в коррупции. Как сообщили “Ъ” в Специальной следственной службе Армении (ССС), полностью обвинение звучит как «организация хищения путем растраты государственных средств в особо крупных размерах».





В ведомстве утверждают, что с 25 января по 7 февраля 2013 года, когда в стране проводился тендер на поставку дизельного топлива в рамках программы поддержки землепользователей, господин Саргсян поручил отдать предпочтение компании «Флеш», в то время как самую низкую цену предложила другая компания — «Максхур».





Как пишут армянские СМИ, владелец компании «Флеш» Барсег Бегларян — близкий друг Сержа Саргсяна, что, судя по всему, и определило его выбор.





При этом ущерб государству, как утверждают в ССС Армении, составил 489 160 310 драмов — чуть более $1 млн. После предъявления обвинений Сержу Саргсяну была назначена мера пресечения в виде подписки о невыезде.

Представители возглавляемой экс-президентом Республиканской партии Армении (РПА) отказались комментировать “Ъ” обвинение в адрес Сержа Саргсяна, заявив, что вскоре партия выступит с заявлением по этому вопросу. Для самого Сержа Саргсяна обвинение, по всей видимости, не стало сюрпризом. Ранее зять экс-президента Микаэл Минасян уже высказывал предположение, что против него самого, его тестя и других членов семьи будут возбуждены уголовные дела.

По мнению директора ереванского Института Кавказа Александра Искандаряна, возбуждение уголовного дела против Сержа Саргсяна стало продолжением кампании обвинений против представителей бывшей власти. «Это довольно естественная вещь, теперь дошли и до Сержа Саргсяна»,— заявил “Ъ” господин Искандарян. Эксперт не считает, что новое уголовное дело связано с критикой, недавно высказанной экс-президентом Саргсяном в адрес премьера Армении Никола Пашиняна.









Господин Саргсян, долго хранивший молчание, раскритиковал политику премьера Пашиняна на состоявшемся 20 ноября съезде Европейской народной партии в Загребе.





«То, что он начал высказываться по поводу политических событий, еще не означает, что он представляет угрозу для нынешних властей»,— пояснил “Ъ” господин Искандарян.



