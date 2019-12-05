Двойник Владимира Зеленского Умид Исабаев приступил к съёмкам в кино





У двойника Владимира Зеленского из Узбекистана начались первые съёмки в кино. Видео с исполнителем главной роли опубликовал Mash.





Умид Исабоев обживается на съёмочной площадке и познаёт азы актёрского мастерства. Сыграть ему предстоит роль украинского лидера.





Многосерийная вариация популярного сериала "Слуга народа" снимается в Ялте. Известно, что российский вариант «Слуги народа» будет четырехсерийным. Это также комедийный сериал, рассказывающий о жизни современной Украины.





Напомним, что двойника президента Украины нашли в Москве. Умид Исабоев работал автомаляром, а в столице жил с женой и детьми. После того как в Сети появились его фото, мужчина стал популярным. Умиду предложили роль в российском сериале, а также звали в "Квартал-95" на место украинского лидера.



