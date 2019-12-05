Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Двойник Владимира Зеленского Умид Исабаев приступил к съёмкам в кино

Стартовали съёмки российской вариации сериала "Слуга народа", где главную роль сыграет Умид Исабоев.


У двойника Владимира Зеленского из Узбекистана начались первые съёмки в кино. Видео с исполнителем главной роли опубликовал Mash.

Умид Исабоев обживается на съёмочной площадке и познаёт азы актёрского мастерства. Сыграть ему предстоит роль украинского лидера.

Многосерийная вариация популярного сериала "Слуга народа" снимается в Ялте. Известно, что российский вариант «Слуги народа» будет четырехсерийным. Это также комедийный сериал, рассказывающий о жизни современной Украины.

Напомним, что двойника президента Украины нашли в Москве. Умид Исабоев работал автомаляром, а в столице жил с женой и детьми. После того как в Сети появились его фото, мужчина стал популярным. Умиду предложили роль в российском сериале, а также звали в "Квартал-95" на место украинского лидера.
ca-news.org
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru