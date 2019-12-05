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Трамп назвал "посмешищем" доклад об импичменте

Документ не заслуживает внимания, подчеркнул американский лидер и добавил, что благодаря ситуации республиканцы еще больше сплотились вокруг него.

Президент США Дональд Трамп в среду, 4 декабря, назвал "посмешищем" доклад демократов по вопросу о его импичменте. Об этом сообщает Голос Америки.
Отмечается, что Трамп вновь выразил возмущение по поводу того, что очередные слушания были назначены на время его отсутствия в стране.
 
"Этот доклад не заслуживает внимания. Любят ли они (демократы − ред.) на самом деле нашу страну?", − подчеркнул американский лидер, выступая на саммите НАТО в Лондоне. 

 

Напомним, 3 декабря Комитет по вопросам разведки Палаты представителей рассмотрел и одобрил 300-страничный доклад по результатам расследования в рамках импичмента Трампа, пишет korrespondent.net
 
В документе утверждается, что Трамп пытался заручиться помощью иностранного государства, чтобы повысить свои шансы на переизбрание, а также инициировал "беспрецедентную" кампанию пытаясь помешать Конгрессу.
 
Следующим шагом после принятия доклада являются дебаты демократов и республиканцев в Комитете по вопросам правосудия.
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