Северинца вызывают в милицию за призывы к независимости Беларуси
Павла Северинца вызывают в милицию, чтобы оформить на него протокол за призывы к независимости Беларуси.
Об этом политик сам рассказал в Фейсбуке.
Разговор с милиционером Северинец передал так:
"Стоим на страже в Куропатах. Звонок. Неразборчиво представляется какой-то милиционер:
— Павел Константинович, Фрунзенский РУВД. Надо бы встретиться, насчёт ваших призывов.
— А что не так, — говорю, — с моими призывами?
— За независимость и так далее.
— Да, а вы что, против независимости? — уточняю.
— Ну вы же понимаете.
— А вы хоть понимаете, что вы присягу давали защищать независимость Беларуси?
— Павел Константинович, присяга это да, но надо встретиться, оформить, за призывы.
Короче, завтра в 9:15 Центральный суд, и вдобавок ищет Фрунзенский, "насчёт призывов".
Уже второй день выхожу на улицу с тревожной сумкой: Библия, дегтярное мыло, сухари, сало, щетка и паста. Загрести, как водится, могут в любой момент и в любом месте".
Накануне подписания документов об углубленной интеграции Беларуси и России оппозиция планирует провести в Минске несанкционированную уличную акцию. Северинец выступает как один из инициаторов, передает "Еврорадио".
21:31 04/12/2019
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