Северинца вызывают в милицию за призывы к независимости Беларуси

Об этом политик сам рассказал в Фейсбуке.





Разговор с милиционером Северинец передал так:





"Стоим на страже в Куропатах. Звонок. Неразборчиво представляется какой-то милиционер:

— Павел Константинович, Фрунзенский РУВД. Надо бы встретиться, насчёт ваших призывов.

— А что не так, — говорю, — с моими призывами?

— За независимость и так далее.

— Да, а вы что, против независимости? — уточняю.

— Ну вы же понимаете.

— А вы хоть понимаете, что вы присягу давали защищать независимость Беларуси?

— Павел Константинович, присяга это да, но надо встретиться, оформить, за призывы.

Короче, завтра в 9:15 Центральный суд, и вдобавок ищет Фрунзенский, "насчёт призывов".

Уже второй день выхожу на улицу с тревожной сумкой: Библия, дегтярное мыло, сухари, сало, щетка и паста. Загрести, как водится, могут в любой момент и в любом месте".



