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«Предстоит разговор о нашем белорусском доме»: Марзалюк рассказал, о чем Лукашенко будет говорить с депутатами

Будущее страны в геополитическом контексте станет одной из тем встречи.

Об этом заявил депутат Игорь Марзалюк БЕЛТА:

— Сейчас очень важно будет определять, где мы будем, в каком месте, ранге, как будем выглядеть в Европе и мире. Предстоит разговор о нашем белорусском доме.

Также на встрече обсудят направления совершенствования законодательства. По мнению Марзалюка, особого внимания в этом плане требуют образование и наука, так как они способны стать драйверами роста экономики страны, обеспечить ускоренную модернизацию предприятий.

Также депутат предположил, что на встрече с главой государства будет «важно обсудить гуманитарную безопасность белорусского общества, проведение политики исторической памяти».

Напомним, что встречу руководителя страны с депутатами двух последних созывов в конце ноября анонсировал глава проправительственной общественной организации «Белая Русь» Геннадий Давыдько.


— 5 декабря глава государства собирает оба созыва. И, я думаю, он будет делать историческое, программное заявление. И тогда нам будет понятна еще больше степень ответственности и та задача, которую нам предстоит выполнять, — заявил Давыдько в эфире телеканала СТВ.

Разговор с депутатами, во время которого прозвучат «исторические заявления», состоится накануне встречи Александра Лукашенко с руководством России. На ней, возможно, стороны подпишут «дорожные карты» в рамках так называемой углубленной интеграции.
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