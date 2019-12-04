Валерий Карбалевич: Туман сгущается

Так, президент Беларуси в ходе переговоров с российским лидером 18 июля твердо заявил, что мы не должны вынести ни одной проблемы «за пределы этого срока». «Что мы будем говорить к 20-летию? — посетовал А. Лукашенко. — Нечего будет сказать, если мы не снимем все вопросы, которые есть, и не подпишем программу, которая определит стратегию наших дальнейших действий». Ему вторил В. Путин: «В этом году у нас юбилей, в декабре, поэтому мы с Александром Григорьевичем решили проанализировать все, что сделано в рамках «союзного» договора,... ну и выработать приемлемые для наших стран пути дальнейшего развития нашей интеграции».





Целый год трудились правительства над 31 дорожной картой интеграции, работа кипела. Политизированная публика в Беларуси с большой тревогой наблюдала за этим процессом, опасаясь того, что страна может потерять или ущемить свою независимость. С пристальным вниманием следили за этим процессом зарубежные политики и дипломаты. СМИ нагнетали обстановку, часть общественности ожидала 8 декабря как конец света.





И вот по мере приближения к сакральной дате выясняется, что чем ближе к концу года, тем все больше тумана. По ключевым проблемам договориться не получается. Обычно хорошо информированная московская газета «Коммерсантъ» 28 ноября сообщила со ссылкой на правительственные источники, что «стороны зашли в тупик по вопросам создания объединенных рынков нефти и газа, а также унификации налогового законодательства».





Более того, даже встреча А. Лукашенко и В. Путина 8 декабря оказалась под вопросом. Сначала госсекретарь Союзного государства Григорий Рапота заявил, что нет никакой определенности с датой встречи лидеров, она зависит от того, будут ли готовы дорожные карты.





Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков сообщил, что 28 ноября на саммите ОДКБ в Бишкеке А. Лукашенко и В. Путин «условились, что до нового года они встретятся». Получается, совсем не факт, что встреча произойдет 8 декабря. Тем более что 9 декабря у президента России запланирован важный саммит в «нормандском формате» во Франции.





Тем временем пришло сообщение, что 6 декабря срочно встречаются премьер-министры России и Беларуси Дмитрий Медведев и Сергей Румас. Последняя попытка спасти ситуацию и договориться.





Есть и горящие вопросы. Например, уже начался декабрь, а контракта на поставки газа в Беларусь до сих пор нет. И непонятны перспективы. Причем на данный момент международная ситуация складывается в пользу Минска. Дело в том, что Россия никак не может договориться с Украиной о транзите российского газа в Европу через украинскую территорию. Последний шанс достичь согласия по этому вопросу предоставляется на том самом саммите в «нормандском формате» 9 декабря. Если там В. Путин и В. Зеленский не договорятся, то роль белорусского транзита резко возрастает. И это дает дополнительные козыри в руки официального Минска.









Тем временем масла в огонь страстей подлил вице-премьер и по совместительству посол Беларуси в России Владимир Семашко. Он сообщил журналисту TUT.BY: «Президенты договорились, что цели заявлены грандиозные и они не должны меняться. Это переход на унифицированное налоговое законодательство, создание единых рынков нефти, газа и электроэнергии, создать единый парламент и правительство с определенными полномочиями, когда независимые Россия и Беларусь отдают наверх определенные управляющие функции с обязательным исполнением. Такая задача сейчас решается».





Заявление В. Семашко начисто дезавуирует все уверения белорусских официальных лиц, что в готовящихся интеграционных документах нет никакой «политической составляющей», что речь не идет о создании наднациональных органов. Неудивительно, что эта реплика посла разлетелась по информационным агентствам и вызвала шквал вопросов и эмоций. Посольству Беларуси в России пришлось даже опровергать своего шефа, дескать, его не так поняли.





Уже не первый раз В. Семашко бежит впереди интеграционного паровоза. Выступая на открытии концерта по случаю Дня России 8 июня в Минске он заявил: «Теперь мы переживаем принципиальный этап, когда решаем двигаться дальше в рамках Союзного государства... Мы же сегодня констатируем, что мы должны выйти на новый этап. Вместе мы сильнее».





Но дело в том, что «двигаться дальше в рамках Союзного государства», «выйти на новый этап» можно только на пути ликвидации белорусской государственности. Иначе говоря, В. Семашко репрезентует официальную позицию не Беларуси, а России, которая как раз принуждает нашу страну к объединению и созданию наднациональных органов. Откуда у него появился такой интеграционный зуд? И почему он все еще остается послом Беларуси?