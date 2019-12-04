Жена Пашиняна пригласила супругу Алиева в Карабах послушать мугам

Мехрибан Алиева и Анна Акопян. Фото: коллаж TUT.BY





О приглашении Акопян заявила на конференции «Женщины, мир и безопасность Совета Безопасности ООН». Такое заявление последовало после поста Алиевой в соцсетях о том, что ее мечта — послушать мугам (музыкальный жанр. — Прим. ред.) в Карабахе, пишет TUT.BY.





— Армянский народ, арцахцы знают, как принимать и как уважить гостей. Согласно нашим принятым правилам гостеприимства, мы можем обеспечить мугам и реализовать ее мечту. Она станет нашим гостем и послушает свой любимый мугам в Карабахе, — передает слова Акопян «Новости-Армения».





— Но если Мехрибан Алиева под смыслом послушать мугам в Арцахе имеет в виду войну, то заверяю, что эта мечта останется неисполнимой. Если они начнут войну, то, вероятно, появятся новые территории, где слушать мугам станет мечтой, — отметила супруга премьера Армении.





Супруга Пашиняна заявила, что многие народы мира смогли преодолеть войны и сегодня являются друзьями.









— Если это удалось европейским народам, почему не должно удаться нам? Просто азербайджанская сторона должна проявить политическую волю и наконец стряхнуть с себя наваждение войны, поняв, что таким образом ничего не сможет добиться, — сказала Акопян.





Напомним, Нагорный Карабах провозгласил независимость от Азербайджана в 1991 году. Баку была проведена силовая операция, чтобы вернуть регион под свой контроль. Попытка оказалась неудачной. В 1994 году был подписан Бишкекский протокол о перемирии между Азербайджаном, Арменией и Нагорно-Карабахской Республикой.





Население Нагорного Карабаха — преимущественно этнические армяне. Большинство стран мира не признали независимость НКР. Единственным на сегодня постоянным переговорным форматом между Арменией и Азербайджаном по поводу их конфликта из-за Нагорного Карабаха является Минская группа ОБСЕ. Группа ведет переговоры с 1992 года, однако обстановка на линии соприкосновения остается нестабильной. Азербайджан хочет сохранить территориальную целостность, Армения защищает интересы непризнанной НКР.







