Призраки углубленной интеграции, или синдром "лягушки в кипятке"

8 декабря в Москве состоится заседание Высшего Государственного Совета Союзного государства, где Александр Лукашенко и Владимир Путин должны подписать ряд "дорожных карт" по углубленной интеграции. Что конкретно содержат эти соглашения - неизвестно, но эта завеса секретности, неумелые заявления некоторых белорусских чиновников и информационная атака со стороны российских СМИ порождает обостренную реакцию в Беларуси и множество дискуссий: все громче звучат голоса экспертов об угрозе потери суверенитета нашей страны. Так ли это на самом деле?





Об этом на дискуссии в Гродно рассуждали философ и методолог Владимир Мацкевич и политолог, директор Института политических исследований «Политическая сфера» Андрей Казакевич.





Владимир Мацкевич: "Все подготовлено для аншлюса Беларуси"





- Никто этих документов не видел, но то, что я знаю косвенно, говорит о том, что все подготовлено для аншлюса Беларуси. От нас спрятана вся информация. Нас не считают гражданами, достойными того, чтобы отвечать на наши вопросы. Если не случится чудо, возможно, мы с вами живем последние месяцы в независимой стране.





Я начал об этом кричать, писать с конца минувшего года. Мы запустили кампанию «Свежий ветер», чтобы рассказывать об угрозах интеграции широкому кругу людей.

На днях появилось сообщение о заявлении вице-премьера и посла Беларуси в России Владимира Семашко о создании наднациональных органов наших стран – он уже напрямую говорит про общий парламент и правительство.













Беларусь для меня – наивысшая ценность, про ее независимость я мечтал с детства. Поэтому я не могу спокойно и объективно смотреть, как продают мою страну. Меня очень возмущает поведение наших оппозиционных политиков, интеллектуалов, которые успокаивают общество, говоря, что ничего не будет.





На следующий, 2020 год запланированы два события: президентские выборы и референдум по изменению Конституции, который пока еще не объявили. Какие изменения в Конституцию готовятся – мы не знаем, но можно предположить, что будет вынесен вопрос о приоритете наднациональных органов над Конституцией РБ. А это и есть потеря суверенитета.



8 декабря не может быть подписано что-то более сильное, чем союзный договор 1999 года. Будет подписано что-то в развитие этого договора, по которому предусмотрено создание наднациональных органов и фактическое аннулирование суверенитета Беларуси.

Чтобы эти договоренности приобрели силу, они должны быть ратифицированы белорусским парламентом. Необходимы также изменения в Конституцию. Еще в конце прошлого года Лукашенко заявил, что ее нужно менять. Политологи начали говорить о том, что Лукашенко готовится к транзиту власти. Все это ерунда. Он достаточно молодой и здоровый, чтобы про это думать. А думает он о том, что его дожимает Путин, выставляет ультиматумы, и для решения этого вопроса нужно менять Конституцию. Именно под выполнение союзного договора 1999 года готовятся изменения в Конституцию.

От нас прячут дорожные карты и соглашения, которые собираются подписать, сделав их секретными. От нас также прячут готовящиеся изменения в Конституцию. Если мы проспим эти месяцы, то случится государственный переворот, который станет для Беларуси последним.

Союзное государство – это нонсенс, оксюморон. Бывают унитарные, федеративные, конфедеративные государства. Конфедеративные государства в 20 веке недееспособны – ни с Объединенной Арабской республикой, ни с другими попытками ничего не вышло. Даже федеративные государства, например, Югославия, Чехословакия, тот же Советский Союз – развалились. Так что нежизнеспособность конфедерации доказана историей.

Будет создана федерация, но она будет тоже косметической. Федерация предусматривает равноправность государств, входящих в нее. Какая может быть равноправность Беларуси и России при сравнении экономических, политических показателей, ВВП, населения и так далее? Это будет восстановленный кастрированный Советский Союз. Беларусь де-факто станет административной частью унитарной державы - России.

Россия не бросила своих намерений на демонтаж Украины. Распространив свою военную мощь на Беларусь, она берет Украину в клещи. Кроме романтических имперских устремлений продолжать экспансию есть еще прагматика, связанная с Украиной. Оставить статус-кво с Украиной путинский режим никак не может.

Нас может спасти распад России, но пока это не просматривается ни по экономическим, ни по политическим причинам. Международное сообщество сегодня настолько слабое, что ждать от них каких-то решительных действий по защите Беларуси не стоит.









Андрей Казакевич: Нас ждет долгий процесс, Россия будет постепенно дожимать слабеющую белорусскую экономику. И это значительно больший вызов для белорусского общества





ведется информационная игра в российских и белорусских медиа. Например, новость о том, что 90% белорусов положительно относятся к союзу с Россией (На прошлой неделе - Заявление Владимира Семашко прозвучало в контексте, который вызывает разные интерпретации. Но сейчас это мало что меняет. Очевидно, что сейчас. Например, новость о том, что 90% белорусов положительно относятся к союзу с Россией (На прошлой неделе российские СМИ растиражировали итоги некоего исследования , в рамках которого у белорусов спросили про их отношение к России. И якобы оказалось, что почти 90% белорусов выступают за союз или партнерство с Россией, что, кстати не одно и то же. - прим.ред.).





Это абсолютная манипуляция данными, которые там были представлены и по-своему интерпретированы.













Подобные вбросы появлялись на протяжении последних нескольких месяцев. Слова Семашко я бы рассматривал как очередное звено в этой цепи. Это заявление было сделано либо чтобы понравиться аудитории – а было это сделано на конференции в Москве. Либо это был вброс, чтобы проверить реакцию в Беларуси и России.





Я не думаю, что 8 декабря произойдет что-то быстрое: подписали соглашения – и сразу аннексия, аншлюс, оккупация. Скорей всего нас ждет долгий процесс. И это значительно больший вызов для белорусского общества: Россия будет постепенно дожимать слабеющую белорусскую экономику и белорусское государство.





Если бы все произошло топорно, быстро - сразу же было бы понятно, кто враг. При поэтапной, постепенной стратегии бдительность усыпляется (напрашивается аналогия с лягушкой в кипятке: если лягушку поместят в кипящую воду, она выпрыгнет, но если она будет находиться в холодной воде, которая медленно нагревается, то она не будет воспринимать опасность, постепенно повышая температуру тела вместе с водой, и будет медленно погибать - прим. ред.).





Документы засекречены, поэтому конечно, произойти может что угодно. Но все же мне кажется, что серьезных решений, которые ограничат белорусский суверенитет, 8 декабря подписано не будет. Но это не значит, что проблема российского влияния в Беларуси, угрозы потери суверенитета нашей страны снимается. То, что Россия будет стремиться расширить свое влияние, усилить зависимость Беларуси – не вызывает сомнений.





Идея создания наднациональных структур, то есть не только экономичной, но и политической интеграции, заложена еще в союзный договор 1999 года, и до сих пор, за 20 лет ничего не сделано. Так что идея не нова. И это то, что не может произойти даже в следующем году, так как требует серьезной организационной подготовки, это определённые проблемы не только для Беларуси, но и России. 8 декабря может быть декларировано, что в каком-то году такое политическое объединение должно произойти, и к этому нужно стремиться.





- Удастся ли затопить интеграционные процессы в переговорном болоте, как удавалось Беларуси 20 лет?





- Москва, конечно, не наивная в этом вопросе. Но она, по моему мнению, не готова идти в лобовую атаку, действовать насильственными методами. А без этого углубленную интеграцию сейчас не протиснешь. Поэтому стратегия будет построена на том, чтобы еще более усилить российское влияние на Беларусь. Россия будет делать поэтапные шаги по ослаблению белорусского суверенитета.









Если представить, что случится быстрый вариант и Беларусь аннексируют, это вызовет непредсказуемые финансовые расходы у России, а также несет с собой политические риски. Так или иначе, все соседи Беларуси такие шаги будут воспринимать как угрозу собственной безопасности. Таким же образом это будут воспринимать и США, ЕС в целом. Понимая все эти сложности на фоне сопротивления белорусской стороны Россия выберет более осторожную, поэтапную стратегию.





То, что удерживает нас от аншлюса эти 20 лет, не связано с мнением населения. Это связано с экономикой, политическими интересами, которые есть у руководящей элиты, с неформальными конвенциями, которые касаются статуса государств в нашем регионе.





Когда мы говорим о сохранении Беларуси как независимого государства, это задача, которая включает в себя разную работу, не только политические акции. Это могут быть любые меры по усилению белорусской идентичности: написание исторических книг, дискуссии на подобные темы и так далее – это так называемая органическая работа, которая будет больше оттягивать белорусов от России. Очень важны культурная, общественная деятельность, активность, которая связана в первую очередь с усилением белорусской идентичности, усилением институтов, которые делают Беларусь независимым государством.





Даже если вдруг аншлюс произойдет, я не рассматриваю его как точку невозврата. Это будут новые, более сложные условия для тех людей, которые хотят, чтобы Беларусь была независимым государством. Но проект «Беларусь» не закроется. Все равно останутся некие формы существования нашей нации и возможности ведения этой органической работы. И к такому сценарию также нужно быть готовыми.