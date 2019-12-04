Мировые лидеры пошутили на саммите НАТО над Трампом
Политики обсуждали длинную импровизированную пресс-конференцию президента США в начале дня.
На встрече НАТО премьер-министры Канады Джастин Трюдо, Великобритании Борис Джонсон, Нидерландов Марк Рютте и президент Франции Эммануэль Макрон, вероятно, смеялись над длинной пресс-конференцией президента США Дональда Трампа. Видео шуток мировых лидеров опубликовал в Twitter Power & Politics, сообщает liga.net.
"Никто не называет имени Дональда Трампа, но, похоже, они обсуждают его длительную импровизированную пресс-конференцию ранее сегодня", - говорится в сообщении.
"Так вот почему вы опоздали?" - Джонсон обратился к Макрону.
"Он опоздал, потому что его импровизированная пресс-конференция длилась 40 минут О, да, да, да. Он объявил " - сказал Трюдо.
После этого реплику говорит Макрон, который стоит спиной к камере и его слов не слышно.
"Вы бы видели, как отпали челюсти его команды", - заявил Трюдо, делая характерный жест рукой.
19:11 04/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение