Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

«…и Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"»

На днях на сайте Белорусской ассоциации журналистов появится новая рубрика – "Виртуальная галерея" Александра Томковича. Под одной вкладкой будут собраны 300 биографических очерков и больше 1000 уникальных фотографий.

«…и Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"»
Александр Томкович рассказал "Белорусскому партизану", что работал над этим проектом около трех лет.

- Виртуальная галерея – это очень персонифицированный проект, - говорит Александр Леонидович. - По сути дела, со всех своих книжек я собрал больше 280 историй, но оставил 265 очерков. 

Взгляды человека могут меняться со временем. А биография, когда родился-женился, чем увлекался — это то, что остается навсегда.

Журналисты часто путают факты в биографии известных людей, а здесь все будет собрано в одном месте. И все материалы вычитаны героями, фактологических там быть не должно. Я хочу, чтобы журналисты могли свободно пользоваться всей этой информацией.

В свое время был популярен справочник "Кто есть кто", но там были сухие биографии - буквально пару абзацев. А здесь – развернутый материал о каждом. Причем акцент будет сделан также и на редких фото. Я сам недавно пересмотрел фотографии и удивился, некоторых ни за что не узнал бы! 

Почти все герои рассказывали мне прикольные случаи из жизни, которые до этого нигде особенно не афишировались.

Например, Олег Трусов рассказывал, что рядом с домом, где жил в детстве, был пруд. Они с парнями наловили жаб – полное ведро! Он накрыл это ведро, принес домой, а в три часа ночи эти жабы запели на весь дом. Был переполох!

А Алеся Беляцкого в детстве пугали цыганами. А у Беляцкого была собака, Шарик, кажется. И вот он идет с ним по улице, а навстречу ему цыгане. Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"


Или, например, сегодня уже трудно представить, что Дмитрий Войтюшкевич когда-то пел в подземном переходе возле Главпочтамта, переодевшись в Деда Мороза! 

А еще Войтюшкевич, который родился в Березовке, где делают хрусталь, рассказывал, как на Комаровке на так называемом "Поле чудес" приторговывал хрусталем. Потому что времена такие были – нужно было выживать и каждый крутился, как мог! 

Разложил он, значит, свой товар, и к нему подошли какие-то парни, поинтересовались ценой. Он говорит: если будете брать – сделаю скидку. А они вместо денег из кармана достали удостоверения сотрудников милиции. "С тех пор я бизнесом никогда и не занимался", - говорил мне Войтюшкевич.

В общем, таких интересных эпизодов из жизни хватает у каждого. Я собрал все эти факты. 

Одних кандидатов в президенты больше десятка, руководители всех партий, vip-ы от культуры, правозащитники… Есть тексты с людьми, которых уже нет в живых. И с теми, кто давно уехал из Беларуси. 

Но большинство из них мы знаем отредактированными, причесанными, в костюмах. А у меня все они – живые, без ретуши и камуфляжа.

Конечно, были у меня случаи, когда пару человек рассказывали о себе, я записывал их истории, потом отправлял им на вычитку, а они сильно правили текст. И это уже был не текст, а листовка. Но я оставил все равно свой вариант. Потому что кому интересны листовки?


Почему моя "Виртуальная галерея" будут размещены на платформе БАЖ?
Мне когда-то светлой памяти Алесь Липай предлагал сотрудничество, говорит, делай, хороший проект, мы потом купим его у тебя. 

Но сейчас другая ситуация. И, если честно, я не хочу, чтобы все это принадлежало какому-то конкретному СМИ, чтобы был платный доступ к каким-то из этих текстов. А если это на сайте БАЖа – значит, будет доступно для всех.

Важно зафиксировать все эти моменты биографии – для истории. Мало ли как все повернется! 
Дарья Высоцкая, "Белорусский партизан"
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Масловский
Идеологи побеждают неврологов
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru