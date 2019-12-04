«…и Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"»

Александр Томкович рассказал "Белорусскому партизану", что работал над этим проектом около трех лет.





- Виртуальная галерея – это очень персонифицированный проект, - говорит Александр Леонидович. - По сути дела, со всех своих книжек я собрал больше 280 историй, но оставил 265 очерков.





Взгляды человека могут меняться со временем. А биография, когда родился-женился, чем увлекался — это то, что остается навсегда.





Журналисты часто путают факты в биографии известных людей, а здесь все будет собрано в одном месте. И все материалы вычитаны героями, фактологических там быть не должно. Я хочу, чтобы журналисты могли свободно пользоваться всей этой информацией.





В свое время был популярен справочник "Кто есть кто", но там были сухие биографии - буквально пару абзацев. А здесь – развернутый материал о каждом. Причем акцент будет сделан также и на редких фото. Я сам недавно пересмотрел фотографии и удивился, некоторых ни за что не узнал бы!





Почти все герои рассказывали мне прикольные случаи из жизни, которые до этого нигде особенно не афишировались.





Например, Олег Трусов рассказывал, что рядом с домом, где жил в детстве, был пруд. Они с парнями наловили жаб – полное ведро! Он накрыл это ведро, принес домой, а в три часа ночи эти жабы запели на весь дом. Был переполох!





А Алеся Беляцкого в детстве пугали цыганами. А у Беляцкого была собака, Шарик, кажется. И вот он идет с ним по улице, а навстречу ему цыгане. Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"









Или, например, сегодня уже трудно представить, что Дмитрий Войтюшкевич когда-то пел в подземном переходе возле Главпочтамта, переодевшись в Деда Мороза!





А еще Войтюшкевич, который родился в Березовке, где делают хрусталь, рассказывал, как на Комаровке на так называемом "Поле чудес" приторговывал хрусталем. Потому что времена такие были – нужно было выживать и каждый крутился, как мог!





Разложил он, значит, свой товар, и к нему подошли какие-то парни, поинтересовались ценой. Он говорит: если будете брать – сделаю скидку. А они вместо денег из кармана достали удостоверения сотрудников милиции. "С тех пор я бизнесом никогда и не занимался", - говорил мне Войтюшкевич.





В общем, таких интересных эпизодов из жизни хватает у каждого. Я собрал все эти факты.





Одних кандидатов в президенты больше десятка, руководители всех партий, vip-ы от культуры, правозащитники… Есть тексты с людьми, которых уже нет в живых. И с теми, кто давно уехал из Беларуси.





Но большинство из них мы знаем отредактированными, причесанными, в костюмах. А у меня все они – живые, без ретуши и камуфляжа.





Конечно, были у меня случаи, когда пару человек рассказывали о себе, я записывал их истории, потом отправлял им на вычитку, а они сильно правили текст. И это уже был не текст, а листовка. Но я оставил все равно свой вариант. Потому что кому интересны листовки?









Почему моя "Виртуальная галерея" будут размещены на платформе БАЖ?

Мне когда-то светлой памяти Алесь Липай предлагал сотрудничество, говорит, делай, хороший проект, мы потом купим его у тебя.





Но сейчас другая ситуация. И, если честно, я не хочу, чтобы все это принадлежало какому-то конкретному СМИ, чтобы был платный доступ к каким-то из этих текстов. А если это на сайте БАЖа – значит, будет доступно для всех.





Важно зафиксировать все эти моменты биографии – для истории. Мало ли как все повернется!