«…и Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"»
На днях на сайте Белорусской ассоциации журналистов появится новая рубрика – "Виртуальная галерея" Александра Томковича. Под одной вкладкой будут собраны 300 биографических очерков и больше 1000 уникальных фотографий.
Александр Томкович рассказал "Белорусскому партизану", что работал над этим проектом около трех лет.
- Виртуальная галерея – это очень персонифицированный проект, - говорит Александр Леонидович. - По сути дела, со всех своих книжек я собрал больше 280 историй, но оставил 265 очерков.
Взгляды человека могут меняться со временем. А биография, когда родился-женился, чем увлекался — это то, что остается навсегда.
Журналисты часто путают факты в биографии известных людей, а здесь все будет собрано в одном месте. И все материалы вычитаны героями, фактологических там быть не должно. Я хочу, чтобы журналисты могли свободно пользоваться всей этой информацией.
В свое время был популярен справочник "Кто есть кто", но там были сухие биографии - буквально пару абзацев. А здесь – развернутый материал о каждом. Причем акцент будет сделан также и на редких фото. Я сам недавно пересмотрел фотографии и удивился, некоторых ни за что не узнал бы!
Почти все герои рассказывали мне прикольные случаи из жизни, которые до этого нигде особенно не афишировались.
Например, Олег Трусов рассказывал, что рядом с домом, где жил в детстве, был пруд. Они с парнями наловили жаб – полное ведро! Он накрыл это ведро, принес домой, а в три часа ночи эти жабы запели на весь дом. Был переполох!
А Алеся Беляцкого в детстве пугали цыганами. А у Беляцкого была собака, Шарик, кажется. И вот он идет с ним по улице, а навстречу ему цыгане. Беляцкий говорит: "Шарик, фас!"
Или, например, сегодня уже трудно представить, что Дмитрий Войтюшкевич когда-то пел в подземном переходе возле Главпочтамта, переодевшись в Деда Мороза!
А еще Войтюшкевич, который родился в Березовке, где делают хрусталь, рассказывал, как на Комаровке на так называемом "Поле чудес" приторговывал хрусталем. Потому что времена такие были – нужно было выживать и каждый крутился, как мог!
Разложил он, значит, свой товар, и к нему подошли какие-то парни, поинтересовались ценой. Он говорит: если будете брать – сделаю скидку. А они вместо денег из кармана достали удостоверения сотрудников милиции. "С тех пор я бизнесом никогда и не занимался", - говорил мне Войтюшкевич.
В общем, таких интересных эпизодов из жизни хватает у каждого. Я собрал все эти факты.
Одних кандидатов в президенты больше десятка, руководители всех партий, vip-ы от культуры, правозащитники… Есть тексты с людьми, которых уже нет в живых. И с теми, кто давно уехал из Беларуси.
Но большинство из них мы знаем отредактированными, причесанными, в костюмах. А у меня все они – живые, без ретуши и камуфляжа.
Конечно, были у меня случаи, когда пару человек рассказывали о себе, я записывал их истории, потом отправлял им на вычитку, а они сильно правили текст. И это уже был не текст, а листовка. Но я оставил все равно свой вариант. Потому что кому интересны листовки?
Почему моя "Виртуальная галерея" будут размещены на платформе БАЖ?
Мне когда-то светлой памяти Алесь Липай предлагал сотрудничество, говорит, делай, хороший проект, мы потом купим его у тебя.
Но сейчас другая ситуация. И, если честно, я не хочу, чтобы все это принадлежало какому-то конкретному СМИ, чтобы был платный доступ к каким-то из этих текстов. А если это на сайте БАЖа – значит, будет доступно для всех.
Важно зафиксировать все эти моменты биографии – для истории. Мало ли как все повернется!
Дарья Высоцкая, "Белорусский партизан"
17:31 04/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение