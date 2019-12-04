Академия наук опровергла российский опрос и назвала его домыслом

Исследование проводил Центр пространственного анализа международных отношений ИМИ МГИМО





И его результаты весьма субъективны.





Артем Шрайбман, манипулятивен он был на нескольких уровнях. Выборка - 500 человек. Это в два раза меньше, чем надо для более или менее адекватных цифр. Как отмечает политобозреватель, манипулятивен он был на нескольких уровнях. Выборка - 500 человек. Это в два раза меньше, чем надо для более или менее адекватных цифр.





Опрос телефонный, то есть набирали случайные номера. Больше 80% отказов, то есть опрос передавал мнение тех, у кого было время поговорить и таких набралось немного. О репрезентетивности можно забыть.





Но интересно другое. Что на этот опрос социологи белорусской Академии наук разразились гневной отповедью.





МГИМО не имел право опрашивать белорусов на предмет их отношения к России, заявили TUT.BY в Институте социологии Академии наук Беларуси.









Александра Домбровского, опубликованном на сайте организации, сказано, что для проведения соцопросов в Беларуси с целью изучения общественно-политической ситуации, касающихся, в том числе, парламентских и президентских выборов, организация должна быть аккредитована Комиссией по опросам общественного мнения при НАН Беларуси. комментарии специалиста отдела оперативных исследований Института социологии НАН Беларуси, опубликованном на сайте организации, сказано, что для проведения соцопросов в Беларуси с целью изучения общественно-политической ситуации, касающихся, в том числе, парламентских и президентских выборов, организация должна быть аккредитована Комиссией по опросам общественного мнения при НАН Беларуси.





— Если организация эту процедуру не проходит, соответственно, и проводить социологические исследования на данную тему она не имеет права. Важно иметь в виду, что к аккредитованным социологическим службам предъявляются повышенные требования в отношении методологии и методики исследований, репрезентативности выборочной совокупности и прочего.





Это своего рода гарант достоверности результатов социологического исследования. Центр пространственного анализа международных отношений МГИМО такую аккредитацию не получал, — объяснил Домбровский.





Специалист также обращает внимание на важность формулирования недвусмысленных вопросов при опросе: формулировки вопросов и вариантов ответа не должны допускать их неоднозначного понимания и интерпретации, ставить респондентов в замешательство.





В Институте социологии отмечают: необходимо иметь четкое понимание того, кто является заказчиком и исполнителем исследования. В том числе от этого зависят и результаты опроса.





— Как показывает опыт, уже на этапе идентификации этих организаций (даже не читая текст) можно получить представление о том, в какую сторону будут тяготеть полученные результаты — особенно если вопросы касаются таких чувствительных для общественности тем как политика и экономика.





Зачастую оказывается, что условная европейская социологическая служба задает гражданам те же вопросы, что и пророссийские социологи, однако получает диаметрально противоположные результаты, — рассказывает Домбровский.









Что касается последнего исследования МГИМО, то в НАН считают, что оно «подогрело» широкий общественный резонанс, возникший на фоне дискуссий об "углубленной интеграции" Беларуси и России в рамках "союзного государства".





Согласно результатам этого исследования, более половины белорусов (57,6%) высказались за союзнические отношения между Беларусью и Российской Федерацией, около трети (31,8%) — за партнерские (в сумме — почти 90%), что многими официальными и неофициальными изданиями было воспринято в искаженном виде.





— Громкие заявления о том, что девять из десяти белорусов хотят союза с Россией (и уж тем более домыслы о включении Беларуси в состав Российской Федерации) не соответствуют не только опубликованным на сайте МГИМО результатам, но и данным социологических служб, имеющих аккредитацию и постоянно работающих на территории Беларуси, — заявляют в Институте социологии.





Кроме того, в Институте объясняют, что проводить опрос белорусов по телефону организацией, зарегистрированной в России, недопустимо.





— В данной ситуации проведение опроса на территории Республики Беларусь организацией, зарегистрированной в другой стране, представляется некорректным, тем более что ряд исследований, касающихся общественно-политической тематики, по нашему законодательству должны проводиться аккредитованными социологическими организациями, — рассказал Домбровский.





«Почти половина граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством»

Институт социологии Национальной академии наук Беларуси постоянные мониторинги политической и социально-экономической ситуации в белорусском обществе проводит с 2002 года.





По данным исследования 2019 года*, 49,9% граждан страны считают, что Беларусь должна быть независимым государством и строить свои отношения с Россией на основе международных договоров (что можно классифицировать как «партнерские отношения»).





При этом 36,1% респондентов считают, что две страны должны взаимодействовать друг с другом по принципу равноправного союза с созданием наднациональных органов управления («союзнические отношения»), а число сторонников вхождения Беларуси в состав Российской Федерации в 2019 году составило лишь 7,7%.









В НАН подчеркивают, что количество граждан, выступающих за полную независимость Беларуси, с 2003 года выросло на 14,9%, а сторонников равноправного союза с Россией снизилось на 13,3%.





При этом белорусы традиционно считают Россию самой дружественной страной (60,5%) и наиболее важным направлением во внешней политике (47,6%).





— Таким образом, возникшие на пустом месте домыслы о том, что граждане Беларуси готовы пожертвовать суверенитетом своей страны ради сиюминутной прибыли, не только не подтверждаются, но и полностью опровергаются данными многолетнего социологического мониторинга, — заявляет специалист Института социологии.