Что-то не так: в Палате представителей заявили, что Канопацкая не вносила проект о гарантиях экс-президенту
Оппозиционный депутат Анна Канопацкая официально не вносила законопроект о гарантиях бывшим президентам, сообщили Office Life в Палате представителей.
"Этого законопроекта у нас просто нет физически", - сообщили в парламенте.
Там отметили, что сообщение Канопацкой о внесении законопроекта можно считать анонсом, но само внесение не состоялось. Процедуры соблюдены не были.
Любопытно, что буквально сегодня, в последний день работы Палаты представителей нынешнего созыва сама Канопацкая сказала, что депутаты не стали рассматривать ее законопроект о гарантиях экс-президенту.
"Думаю, документ не прошел необходимые процедуры [в парламенте]", — предположила Канопацкая
Напомним, что в проекте, который ранее обнародовала Анна Канопацкая, говорилось о гарантиях для экс-президента: охране, предоставлении резиденции, помощников и т. д.
"Белорусский партизан"
16:03 04/12/2019
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