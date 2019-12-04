"Этого законопроекта у нас просто нет физически", - сообщили в парламенте.





Там отметили, что сообщение Канопацкой о внесении законопроекта можно считать анонсом, но само внесение не состоялось. Процедуры соблюдены не были.









"Думаю, документ не прошел необходимые процедуры [в парламенте]", — предположила Канопацкая





Напомним, что в проекте, который ранее обнародовала Анна Канопацкая, говорилось о гарантиях для экс-президента: охране, предоставлении резиденции, помощников и т. д.