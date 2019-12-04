Лукашенко сравнили с Богданом Хмельницким. Если помните, он сдал Украину Кремлю
Грядущие переговоры между Александром Лукашенко и Владимиром Путиным об "интеграции" между Беларусью и Россией наделали много шума в либеральной польской прессе.
“Газета Выборча” пишет, что “люди Кремля” и Путин попытаются надавить на Лукашенко, чтобы тот пошёл по “пути Богдана Хмельницкого”. Почему Лукашенко сравнивают с Хмельницким? В своё время гетман пошёл на сделку с Московским государством и присоединил к нему левобережную Украину.
Сломать Батьку
Статью на эту тему “Выборча” озаглавила так: “В воскресенье Беларусь и Россия могут подписать соглашение об интеграции. Это плохие новости для Польши”.
Плохие новости, в общем-то, в следующем:
“Русские до сих пор не уверены, что всё пойдет своим путём. Госсекретарь "союзного государства" России и Беларуси Григорий Рапота в интервью агентству БелТА предупреждает, что объявленное на 8 декабря заседание Верховного совета союза Беларуси и России, на котором должны быть подписаны “дорожные карты”, может быть отложено.
Чтобы окончательно сломать Батьку, русские ещё раз доберутся до его традиционного оружия и приведут его ко встрече с Путиным, который убедит своего партнёра, что единственный выход — “путь Хмельницкого”. Однако несомненно, что хозяин Кремля не подаст в отставку”.
За какое время танк Т-90 доедет до Варшавы?
Журналист Вацлав Радзивинович замечает, что “глубокая интеграция” Беларуси и России плоха для Польши не только потерей перевалочного пункта для польской “санкционки”.
По его мнению, углубляя "интеграцию" (даже экономическую), Минск и Москва не смогут пройти мимо вопроса о российских военных базах на территории Беларуси. И тут перспектива для Польши вырисовывается не самая радужная:
“Белорусско-польская граница станет границей Западного военного округа. От неё до Варшавы чуть более 200 километров. Это расстояние танк Т-90 легко преодолевает за четыре часа.
Интеграция позволит россиянам с юго-востока приблизиться к 66-километровому Сувалкскому коридору. В случае возможного конфликта они [россияне] смогут заблокировать единственный сухопутный переход перекрёстным артиллерийским огнём и не дать сухопутным войскам НАТО прийти на помощь балтийским странам”.
Проблема 2024 года
В конце статьи Вацлав Радзивинович задаётся вопросом: почему Москва так напирает на тему интеграции?
Двадцать лет Кремлю хватало лишь образа воскресшей империи, который сложился после подписания договора о "союзном государстве". Но весь 2019 год Медведев и другие члены российского правительства постоянно прозрачно намекали, что пора бы углубиться в "интеграцию".
Журналист не находит ничего свежее, чем объяснить такую активность Кремля “проблемой последнего мандата Путина”, который истекает в 2024 году:
“Сегодня Россия снова сталкивается с проблемой преемственности. Последний мандат Путина, разрешённый Конституцией, заканчивается в 2024 году. Потерявшая популярность правящая партия уже начала готовиться к парламентским выборам, объявленным на 2021 год.
Она должна получить конституционное большинство в парламенте, чтобы изменить Конституцию для Путина или продвинуть преемника. Поэтому им снова нужен политический капитал. Расширение России на 207 тысяч квадратных километров [площадь Беларуси. — Еврорадио], что около 1,1% федерации, и 9,5 миллиона человек, около 7% населения России, — будет очень эффектным успехом”, - заключает газета.
Источник: euroradio.fm
14:22 04/12/2019
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