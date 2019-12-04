“Газета Выборча” пишет , что “люди Кремля” и Путин попытаются надавить на Лукашенко, чтобы тот пошёл по “пути Богдана Хмельницкого”. Почему Лукашенко сравнивают с Хмельницким? В своё время гетман пошёл на сделку с Московским государством и присоединил к нему левобережную Украину.





Сломать Батьку

Статью на эту тему “Выборча” озаглавила так: “В воскресенье Беларусь и Россия могут подписать соглашение об интеграции. Это плохие новости для Польши”.





Плохие новости, в общем-то, в следующем:





“Русские до сих пор не уверены, что всё пойдет своим путём. Госсекретарь "союзного государства" России и Беларуси Григорий Рапота в интервью агентству БелТА предупреждает, что объявленное на 8 декабря заседание Верховного совета союза Беларуси и России, на котором должны быть подписаны “дорожные карты”, может быть отложено.





Чтобы окончательно сломать Батьку, русские ещё раз доберутся до его традиционного оружия и приведут его ко встрече с Путиным, который убедит своего партнёра, что единственный выход — “путь Хмельницкого”. Однако несомненно, что хозяин Кремля не подаст в отставку”.





За какое время танк Т-90 доедет до Варшавы?

Журналист Вацлав Радзивинович замечает, что “глубокая интеграция” Беларуси и России плоха для Польши не только потерей перевалочного пункта для польской “санкционки”.





По его мнению, углубляя "интеграцию" (даже экономическую), Минск и Москва не смогут пройти мимо вопроса о российских военных базах на территории Беларуси. И тут перспектива для Польши вырисовывается не самая радужная:





“Белорусско-польская граница станет границей Западного военного округа. От неё до Варшавы чуть более 200 километров. Это расстояние танк Т-90 легко преодолевает за четыре часа.









Интеграция позволит россиянам с юго-востока приблизиться к 66-километровому Сувалкскому коридору. В случае возможного конфликта они [россияне] смогут заблокировать единственный сухопутный переход перекрёстным артиллерийским огнём и не дать сухопутным войскам НАТО прийти на помощь балтийским странам”.



Проблема 2024 года

В конце статьи Вацлав Радзивинович задаётся вопросом: почему Москва так напирает на тему интеграции?





Двадцать лет Кремлю хватало лишь образа воскресшей империи, который сложился после подписания договора о "союзном государстве". Но весь 2019 год Медведев и другие члены российского правительства постоянно прозрачно намекали, что пора бы углубиться в "интеграцию".









Журналист не находит ничего свежее, чем объяснить такую активность Кремля “проблемой последнего мандата Путина”, который истекает в 2024 году:





“Сегодня Россия снова сталкивается с проблемой преемственности. Последний мандат Путина, разрешённый Конституцией, заканчивается в 2024 году. Потерявшая популярность правящая партия уже начала готовиться к парламентским выборам, объявленным на 2021 год.





Она должна получить конституционное большинство в парламенте, чтобы изменить Конституцию для Путина или продвинуть преемника. Поэтому им снова нужен политический капитал. Расширение России на 207 тысяч квадратных километров [площадь Беларуси. — Еврорадио], что около 1,1% федерации, и 9,5 миллиона человек, около 7% населения России, — будет очень эффектным успехом”, - заключает газета.