Мясникович поедет на пенсионерскую должность в Москву?

В среду Михаил Мясникович провел заключительное заседание Совета республики шестого созыва. Пост спикера верхней палаты белорусского парламента он покидает – в новом составе белорусского "сената" его вообще не будет.





На прошлой неделе Александр Лукашенко объявил о планах на новую работу для Мясниковича: он будет предлагать его кандидатуру на должность председателя коллегии Евразийской экономической комисии (ЕЭК).





Мясникович находился во власти еще со времен БССР, потом он возглавлял Администрацию Лукашенко, Академию наук и правительство. Но как следует расценивать его возможный перевод на пост председателя Коллегии ЕЭК – это повышение или понижение?





«Белорусский партизан» разобрался в вопросе.





Чем занимается Коллегия ЕЭК?

Итак, Беларусь, Россия, Казахстан, Армения и Кыргызстан входят в Евразийский экономический союз (ЕАЭС). Его высшим органом является Совет, состоящий из глав государств, – все главные решения принимаются им.





Но есть также Евразийская экономическая комиссия, состоящая из Совета ЕЭК и Коллегии ЕЭК. Причем Коллегия подчиняется Совету, в который входят вице-премьеры стран (Беларусь там представляет Игорь Петришенко).





Коллегия ЕЭК – исполнительный орган, выробатывающий предложения в сфере дальнейшей интеграции.





Если говорить совсем просто, то сама Колегия может решать только мелочные вопросы.





Вот последние ее постановления: продлить действие нулевой ставки ввозной таможенной пошлины на прутки из оптического стекла, ввести антидемпинговые пошлины в отношении оцинкованного проката из КНР.





Российский премьер Дмитрий Медведев недавно дал следующую характеристику Коллегии ЕЭК:





«Мне кажется, что за последние годы удалось наладить абсолютно спокойную, продуктивную работу, когда какие-то рутинные вещи не попадают на рассмотрение Совета глав правительств, а уж тем более Совета глав государств».





Заседания Коллегии ЕЭК проводятся в Москве раз в неделю, ее председатель и члены (министры) назначаются сроком на 4 года.









Насколько значима должность председателя Коллегии ЕЭК?

Пока этот пост еще занимает Тигран Саркисян, бывший премьер-министр Армении. О его нынешнем статусе вполне можно судить по личным встречам с руководством стран, входящих в Евразийский экономический союз.





Так вот, Лукашенко принял Саркисяна только однажды – вскоре после его назначения в 2016 году.





Сергей Румас, ставший премьером больше года назад, отдельной личной встречи с председателем Коллегии до сих пор не имел – только в рамках общих мероприятий.





Марголин: Нужно учитывать возраст Мясниковича

Вышеназванные выводы «Белорусскому партизану» подтвердил экономист Лев Марголин.





«Сама по себе должность председателя Коллегии особых полномочий не имеет. Председатель составляет повестку дня, оповещает участников о предстоящих заседаниях, ведет их. Это рутинный орган, который призван инициировать решение технических вопросов – унификации стандартов и т.д.», – рассказал экономист.





Сможет ли Мясникович на новом посту серьзно влиять на принятие решений в Евразийском экономическом союзе и отстаивать интересы Беларуси?





«Нет. До недавнего времени членом Коллегии работал бывший премьер-министр Сергей Сидорский. И мы что-то не слышали, чтобы он там прорывные идеи внедрял.





Что касается Мясниковича, то я учитывал бы его возраст – в ближайшее время ему исполнится 70. С этой точки зрения новая должность, мне кажется, будет для него более спокойной. Правда, есть еще вопрос, где он предпочитает жить: в Минске или в Москве», – сказал Лев Марголин.









Экономист при этом заметил: «Должность председателя Коллегии ЕЭК не замещается в порядке ротации. Несмотря на желание Лукашенко, Мясниковича могут еще и не утвердить».