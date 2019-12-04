Депутаты даже не отработали полностью осеннюю сессию, которая обычно длится до конца декабря, срок их полномочий был сокращен почти на год. Они начали работать 11 октября 2016 года и заседали всего три года вместо четырех, пишет tut.by





Уже 6 декабря в Овальный зал придет новый состав парламента, который выбрали 17 ноября.





Закрытие сессии прошло тихо. Выделялась лишь оппозиционный депутат Анна Канопацкая, которая пришла на последнее заседание в вышиванке. В новом парламенте оппозиции уже не будет.





фото: Еврорадио





Перед закрытием сессии уходящие депутаты утвердили смету расходов Палаты представителей на следующий год, по которой будут работать уже новые депутаты. Забавно, но суммы вслух решили не зачитывать.





— Смета у вас на руках, голосуем, — сказал Владимир Андрейченко.





В заключительной речи он рассказал, что депутаты нынешнего парламента приняли более 30 тысяч человек, помогли некоторым решать проблемы, найти работу и даже … открыть свой бизнес.





— Вы всегда были на виду. Делом доказывали преданность родине и народу Беларуси (…) Не отвлекаясь на бесполезные споры и саморекламу, спокойно исполняли свой профессиональный долг. (…) Ваши опыт и знание будут всегда востребованы, — заявил он.





Сам 70-летний Владимир Андрейченко был избран депутатом следующего созыва и 6 декабря вернется в парламент на четвертый срок.





— Будете выдвигать свою кандидатуру на должность спикера? — уточнили мы.





— Нет, сам себя выдвигать не буду.





За два дня до прихода новых депутатов таблички на кабинетах висят все еще прежние. А вот вещи уходящие парламентарии вывезли накануне.





— Вы знаете, кажется, вещей немного, но устал носить, — рассказал депутат, олимпийский чемпион Александр Богданович. Он, кстати, еще пока не знает, куда идет работать дальше, но, говорит, идеи есть.









А вот депутат и певица Ирина Дорофеева рассказывает, что кабинет за три года не сильно обжила, все было лаконично.





— Подарки, книги, грамоты, награды, какие-то сувениры — все собрала и завезла домой. Причем за один заход сама лично взяла под мышку и вынесла.





Завтра, рассказала Ирина Дорофеева, ей выдадут трудовую книжку. И она уже знает, куда ее отнесет. Певица возвращается в Университет культуры и искусств, где будет возглавлять кафедру искусства эстрады.





— В дальнейшем, я надеюсь, что моя жизнь будет связана с общественной деятельностью, с политикой, я пошла учиться в Академию управления при президенте, буду набираться опыта, профессиональных навыков, хорошего багажа — и дальше вперед.





Завтра и старые, и новые депутаты встречаются с Лукашенко во Дворце независимости.





— Не забудьте взять с собой паспорт, — предупредили их перед уходом.