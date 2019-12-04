Об этом TUT.BY рассказала автор законопроекта Анна Канопацкая.





— Думаю, документ не прошел необходимые процедуры [в парламенте], — предположила Канопацкая.





Пройти все необходимые процедуры документ не мог и из-за нехватки времени — он был «запущен» Канопацкой в парламенте за неделю до окончания работы парламентариев шестого созыва. Уже 6 декабря в парламенте начнут работу новые депутаты.





Напомним, законопроект «О гарантиях президенту Республики Беларусь, прекратившему исполнение своих полномочий, и членам его семьи» предусматривает для экс-президента Беларуси пожизненную охрану, медобслуживание, пенсию в размере 75% от зарплаты президента, возможность пользоваться правительственной связью и иметь штат помощников.





Также бывший президент не может быть привлечен к уголовной или административной ответственности за деяния, совершенные им в период полномочий президента.



