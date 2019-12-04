Шушкевич: Человеческое озлобление приближается в Беларуси к критической отметке. Это очень опасно
Откровенное интервью первого руководителя независимой Беларуси перед своим 85-летием.
|
1 из 7
С женой Ириной политик вместе уже 43 года.
Политик рассказывает "КП в Беларуси", почему нет денег на юбилей, как не впасть в уныние, что не простит Горбачеву, за что благодарен Клинтону и чем похож на Черчилля.
- Станислав Станиславович, все чаще слышу, что вас называют вошедшим в историю героем, разрушившим СССР. Как часто вы себя им чувствовали?
- Никогда. Иногда чувствовал удачу, но чаще преследовали неудачи. Потом - хоп, вывернусь, и все неудачи перекрыты. Буквально с детства. Например, попадаю в пионерлагерь, где меня избирают председателем совета отряда. Герой! А потом…
Противно - все могут хоть чуть-чуть быть сорванцами, а я должен показывать пример благоразумия. И я уже все готов бросить. А бросить - это же признать себя неудачником.
Чтобы защитить докторскую диссертацию, я подался в Москву - в Минске у меня было слишком много недоброжелателей. Для того чтобы быть избранным в Академию (наук БССР. - Ред.), надо было поклясться в верности той же не очень, по моему мнению, приличной компании. Но я сохранил достоинство.
#1#
- Кто у вас тут герой? - с чашкой ароматного кофе и имбирным печеньем на подносе заходит в комнату супруга Ирина.
- Дай уже и мне кофе! - обращается к жене политик. - Нет у меня давления… Дело в том, что первый замер у меня всегда большой, а потом снижается.
Но супруга, видя цифры на тонометре, заменяет кофе напитком без кофеина.
- И с этой женщиной я прожил 43 года! А сколько я с ней прошел испытаний... - недоволен политик.
- Бурчит с утра до вечера, еще и ночью, даже во сне, - лишь улыбается Ирина.
«В Верховном Совете был сначала героем, а потом негодяем»
- А в Верховном Совете вы сначала стали героем, а потом…
- …негодяем. Потому что против меня восстало партийное большинство, но я их все равно объегорил, провернул все так, чтобы в Беларусь состоялся визит Клинтона.
Президент США пробыл в Минске всего 6 часов, но приоткрыл Беларусь миру: побывал в Куропатах, на площади Победы, Хиллари поехала в минские больницы, привезла гуманитарную помощь, лекарства. Визит состоялся 15 января 1994 года, а 26 января меня убрали. Зато Клинтон в 2009-м прислал мне поздравление с 75-летием.
Героем я себя не чувствовал никогда, потому что каждый раз знал, как можно было поступить лучше - пожалуй, кроме визита Клинтона и констатации распада СССР.
По поводу СССР лучше всего сказали шведы в своей секретной, а после опубликованной переписке: «Беловежское соглашение - шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». Подкопаться невозможно.
Но были у меня и ошибки. Например, когда меня за придуманный ящик гвоздей обвинили в коррупции. Если бы дело было сейчас - я бы элементарно это отверг, сказал бы: «Снимите с меня депутатскую неприкосновенность и поручите генпрокурору проверить так называемые факты».
- По прошествии времени кажется: и чего вы там с этим Верховным Советом бодались? Может, надо было как-то по-хитрому лавировать?
- Надо было! Но единственной нормально организованной структурой противодействия была фракция Белорусского народного фронта - порядка 30 человек.
Правда, они призывали к демократии, а у самих в секции демократии не было. Что сказал Зенон (Позняк. - Ред.) - то свято. Когда начались выборы 13-го созыва, я был кандидатом в депутаты в том же округе, что и на прежних выборах.
И хоть из меня тогда слепили коррупционера с антирепутацией, меня избрали 76% голосов. Для БНФ я был оскорблением - они не ожидали, что кто-то, кроме них, может говорить по-белорусски.
А я с 4 лет писал отцу письма на белорусском - когда его ни за что, как врага народа, посадили вначале на 10 лет, а потом еще 10 добавили. Но вообще за то, что его раньше других осудили, нужно благодарить судьбу. Потом по этой статье расстреливали, а отец уже был в Сибири…
«Горбачев виноват в том, что болели белорусские дети»
- Советская власть была очень простой, с точки зрения политологии нужно было соблюдать только один принцип: «Ты начальник, я дурак».
Показательный пример - Чернобыль. Говорили не паниковать, что это не ядерная катастрофа, а всего лишь взрыв водорода. Горбачев виноват в том, что белорусские дети - слава Богу, не так много - заболели раком щитовидки. Его выступление 14 мая 1986 года - позор, и он до сих пор не покаялся в этом.
Если же взять пример Польши, которая в начале 90-х была в худшем положении, чем мы, то в стране нашлись лидеры, которые объединили поляков под лозунгом: «Мы должны претерпеть преобразования! Станет хуже, но потом мы вылечимся от этого и расцветем».
У них были люди, которых уважала вся Польша: Ян Павел II, Лех Валенса, Бальцерович, много других, известных в отдельных регионах. И сегодня Польша процветает.
- Что ж вы не стали таким лидером для белорусов?
- Но вы же видите, в чем меня дружно начали обвинять - якобы за коррупцию отстранили от должности. Если Леха Валенсу поддержала вся Польша, меня даже оппозиция не поддержала.
- Вините белорусов в разрозненности?
- Беларусь слишком пострадала от российской колониальной политики и от войн, которые она не начинала. То немцы придут, то поляки, то русские, и все одно говорят: «Да какие вы белорусы?»
Вот мы и стали «тутэйшыя», Янка Купала хорошо это показал. Через территорию Беларуси прошла уйма войн. Историки посчитали, что каждые 8 лет через нашу страну прокатывалась война, которая уносила до половины жизней белорусов.
«Я обнаружил, что у Фиделя Кастро каблуки сантиметров 12»
- Поэтому у нас сейчас есть население Беларуси, около 10 миллионов человек, и есть народ, он гораздо меньше, но знает свою настоящую историю. Правильно сказал Черчилль, что народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего.
Я что могу в этом направлении - делаю: читаю лекции, провожу встречи, как в стране, так и за границей. Пока было здоровье, много ездил по приглашениям с просьбой прочесть лекции. Да и для жизни моей это было необходимым: гонорар позволял забыть о том, что своим указом Лукашенко обнулил мою весьма приличную пенсию за особые заслуги перед белорусским народом.
Случался и очень большой гонорар: за цикл лекций в Южной Японии я купил жене новый японский автомобиль. Как у работающего пенсионера у меня нечего было высчитывать из пенсии на родине - пенсия на тот момент была 30 центов, я получал ее порядка 10 лет, сейчас – около 600 рублей.
- Вы кажетесь активным, бодрым, как дожить таким до 85?
- Лев Толстой, начиная с 39 лет, планы на завтра обозначал ЕБЖ - если буду жив. И я начинаю с КБЖ - «калі буду жывы». Если получится дотянуть до 85 (юбилей Шушкевича 15 декабря. - Ред.) - буду очень рад.
Вы удивитесь, но 2017, 2018 и 2019 Новый год мы с женой встречали в Мексике. Там же планируем встретить и 2020-й. Приглашение с гарантией оплаты всех наших расходов уже получили. Так меня благодарят за то, что когда-то я написал письмо Фиделю Кастро с просьбой освободить нескольких политзаключенных.
- Вы были знакомы с Кастро?
- Да, мы общались в 1993 году на экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро. Наша встреча была запоминающейся, я ему сказал: «Для меня вы настоящий герой! Я прочел вашу статью «История меня оправдает». Он был приятно удивлен.
Кастро меня усадил на стул, не позволил вставать, а сам рядом дефилировал. И я обнаружил, что у него каблуки высотой сантиметров 12. Мало ему было собственного роста - каблуки делали величественнее.
- Только Кастро для вас герой или другие диктаторы тоже?
- Еще совсем недавно я бы ответил вам однозначно: все диктаторы - очень плохо! Но факты обязывают вспомнить, что далеко не все правила без исключений.
«Чтобы сделать нормальный юбилей, у меня нет денег»
- Как планируете праздновать 85-летие?
- В молодости я ставил себе задачу дожить до 2000 года (смеется). И вот почти 85... Хорошо было бы сбежать куда-нибудь в тихое место, но есть вопросы по здоровью. Если честно, чтобы сделать нормальный юбилей, у меня нет денег, это недостижимые суммы.
- А как же слухи о том, что Шушкевич - олигарх?
- Раз такое говорят, перечислю источники моих доходов за всю жизнь. Зарплата, гонорары за лекции и издание книг, пенсия, Государственная премия БССР, премия СМ СССР, премия имени Яна Новака Ёзераньского (Вроцлав), единственный мой личный грант на написание книги «Неокоммунизм в Беларуси».
75-летие мне помогли отметить друзья. Потом они предложили мне так же встретить 80-летие, разослали приглашения, но вместо юбилея я попал с сердцем в реанимацию. Поэтому сейчас ничего не планирую.
Были моменты, когда думал: ну его к черту - ходить тяжело, буду сидеть. Потом расходишься, думаешь - чего дурачился? Позавчера жена уехала, а я сходил в гипермаркет и обратно со своим кием – так я называю трость.
Жена говорит: «Почему не взял скандинавские палки? С ними будешь в нормальной форме». Но в нормальной мне уже трудно быть. Как говорил Черчилль: «Не боюсь дряхлости физической. Боюсь дряхлости умственной».
- Что вам помогает не впасть в уныние?
- Надо придумать, что ты хочешь сделать, и делать это. Не люблю всяких прогулок, скандинавских палок, но я нахожу что-нибудь, что требует от меня физических затрат. Сейчас на даче физической работой уже сложно заниматься, поэтому нужно изменить стиль и заняться гимнастикой или зарядкой, а я никогда не делал этих нелепых упражнений.
Раньше мне хотелось выпить и расслабиться. А сейчас понимаете какая беда - выпить сердце не позволяет, поэтому расслабляюсь по инерции, как раньше расслаблялся, выпив рюмку коньяку.
«Ельцин и Трамп войдут в историю»
- На ваш взгляд, кто из современных политиков войдет в историю?
- Ельцин, однозначно! Думаю, Трамп войдет, он не такой, как остальные, хотя многие мои друзья его ненавидят. Клинтон вошел…
- Ага, с Моникой Левински.
- Хотя бы и с Моникой (улыбается). Но Трамп точно войдет, потому что экономика рванула вверх. А знаете моих кумиров? Это Черчилль, Бисмарк, можно было бы назвать и пару россиян, но у каждого наряду с хорошим было плохое.
- Вы сейчас с Черчиллем даже похожи, еще бы сигару...
- У меня и кличка Черчилль, когда я с кием хожу. А вот не курю уже 43 года.
- Интересно, как бы Черчилль оценил происходящее в Украине?
- Неделю назад в Украине я встречался с Ющенко и Кучмой. Считаю, что нет совести у великой России по отношению к Украине. Видимо, следуя всеми способами фразе Бжезиньского, что Россия не может быть империей без Украины, власти России восприняли это как руководство к действию.
Нападки на Украину продолжаются - это и Донбасс, и Луганск, и Крым, Приднестровье. Главный субъект, порождающий сложности, - на мой взгляд, это Россия, хоть она не признает себя виноватой и отказывается быть субъектом переговоров по этим вопросам.
- Некоторые считают, что во всем виноваты бандеровцы.
- Есть много документов, подтверждающих как преступность Бандеры, так и его национальный патриотизм. Поляки на такое ощетиниваются - он плохо поступал по отношению к польскому населению. А мой кумир Ющенко дал ему героя Украины. Я думаю, это ошибка.
Шатает украинцев, народ очень противоречив в понимании, что такое национальный патриотизм. От гоголевского Тараса Бульбы до советских героев Второй мировой войны - разное понимание. И нет авторитета, которому бы поверило большинство населения…
В Донбассе убиты более 13 тысяч человек - больше, чем погибло советских граждан в Афганистане. Или возьмем Крым: «зеленые человечки» - это полное нарушение ратифицированного Россией Беловежского соглашения о неприкосновенности границ и уважения территориальной целостности.
Очень многие российские интеллигенты, мои хорошие знакомые, поддерживают аннексию Крыма. Где ваша совесть, друзья мои?
Такое не должна позволять себе просто цивилизованная страна, тем более страна с ядерным оружием, весомую часть которого ей подарила Украина.
К сожалению, человеческое озлобление и у нас приближается к критической отметке. Поэтому очень важно сохранить спокойствие и встать на путь приближения к меритократии - власти достойных. И есть лишь один путь - настоящая демократия, справедливые выборы. Любое иное грозит перерастанием озлобления в озверение. А это очень опасно.
ДОСЬЕ «КП»
Станислав Станиславович ШУШКЕВИЧ родился 15 декабря 1934 года.
Доктор наук, профессор, член-корреспондент НАН Беларуси. Работал инженером, проректором по научной работе Минского радиотехнического института, завкафедрой ядерной физики, а затем проректором БГУ.
В должности председателя Верховного Совета БССР вместе с Борисом Ельциным и Леонидом Кравчуком подписал Беловежское соглашение о создании СНГ.
Баллотировался на выборах первого президента Беларуси.
Женат, имеет дочь от первого брака и сына от второго.
12:17 04/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение