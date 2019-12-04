Политик рассказывает " КП в Беларуси ", почему нет денег на юбилей, как не впасть в уныние, что не простит Горбачеву, за что благодарен Клинтону и чем похож на Черчилля.





- Станислав Станиславович, все чаще слышу, что вас называют вошедшим в историю героем, разрушившим СССР. Как часто вы себя им чувствовали?





- Никогда. Иногда чувствовал удачу, но чаще преследовали неудачи. Потом - хоп, вывернусь, и все неудачи перекрыты. Буквально с детства. Например, попадаю в пионерлагерь, где меня избирают председателем совета отряда. Герой! А потом…





Противно - все могут хоть чуть-чуть быть сорванцами, а я должен показывать пример благоразумия. И я уже все готов бросить. А бросить - это же признать себя неудачником.





Чтобы защитить докторскую диссертацию, я подался в Москву - в Минске у меня было слишком много недоброжелателей. Для того чтобы быть избранным в Академию (наук БССР. - Ред.), надо было поклясться в верности той же не очень, по моему мнению, приличной компании. Но я сохранил достоинство.

#1#

- Кто у вас тут герой? - с чашкой ароматного кофе и имбирным печеньем на подносе заходит в комнату супруга Ирина.





- Дай уже и мне кофе! - обращается к жене политик. - Нет у меня давления… Дело в том, что первый замер у меня всегда большой, а потом снижается.





Но супруга, видя цифры на тонометре, заменяет кофе напитком без кофеина.





- И с этой женщиной я прожил 43 года! А сколько я с ней прошел испытаний... - недоволен политик.





- Бурчит с утра до вечера, еще и ночью, даже во сне, - лишь улыбается Ирина.









«В Верховном Совете был сначала героем, а потом негодяем»





- А в Верховном Совете вы сначала стали героем, а потом…





- …негодяем. Потому что против меня восстало партийное большинство, но я их все равно объегорил, провернул все так, чтобы в Беларусь состоялся визит Клинтона.





Президент США пробыл в Минске всего 6 часов, но приоткрыл Беларусь миру: побывал в Куропатах, на площади Победы, Хиллари поехала в минские больницы, привезла гуманитарную помощь, лекарства. Визит состоялся 15 января 1994 года, а 26 января меня убрали. Зато Клинтон в 2009-м прислал мне поздравление с 75-летием.





Героем я себя не чувствовал никогда, потому что каждый раз знал, как можно было поступить лучше - пожалуй, кроме визита Клинтона и констатации распада СССР.





По поводу СССР лучше всего сказали шведы в своей секретной, а после опубликованной переписке: «Беловежское соглашение - шедевр легитимной дипломатии конца второго тысячелетия». Подкопаться невозможно.





Но были у меня и ошибки. Например, когда меня за придуманный ящик гвоздей обвинили в коррупции. Если бы дело было сейчас - я бы элементарно это отверг, сказал бы: «Снимите с меня депутатскую неприкосновенность и поручите генпрокурору проверить так называемые факты».





- По прошествии времени кажется: и чего вы там с этим Верховным Советом бодались? Может, надо было как-то по-хитрому лавировать?





- Надо было! Но единственной нормально организованной структурой противодействия была фракция Белорусского народного фронта - порядка 30 человек.





Правда, они призывали к демократии, а у самих в секции демократии не было. Что сказал Зенон (Позняк. - Ред.) - то свято. Когда начались выборы 13-го созыва, я был кандидатом в депутаты в том же округе, что и на прежних выборах.





И хоть из меня тогда слепили коррупционера с антирепутацией, меня избрали 76% голосов. Для БНФ я был оскорблением - они не ожидали, что кто-то, кроме них, может говорить по-белорусски.





А я с 4 лет писал отцу письма на белорусском - когда его ни за что, как врага народа, посадили вначале на 10 лет, а потом еще 10 добавили. Но вообще за то, что его раньше других осудили, нужно благодарить судьбу. Потом по этой статье расстреливали, а отец уже был в Сибири…





«Горбачев виноват в том, что болели белорусские дети»





- Советская власть была очень простой, с точки зрения политологии нужно было соблюдать только один принцип: «Ты начальник, я дурак».





Показательный пример - Чернобыль. Говорили не паниковать, что это не ядерная катастрофа, а всего лишь взрыв водорода. Горбачев виноват в том, что белорусские дети - слава Богу, не так много - заболели раком щитовидки. Его выступление 14 мая 1986 года - позор, и он до сих пор не покаялся в этом.





Если же взять пример Польши, которая в начале 90-х была в худшем положении, чем мы, то в стране нашлись лидеры, которые объединили поляков под лозунгом: «Мы должны претерпеть преобразования! Станет хуже, но потом мы вылечимся от этого и расцветем».





У них были люди, которых уважала вся Польша: Ян Павел II, Лех Валенса, Бальцерович, много других, известных в отдельных регионах. И сегодня Польша процветает.









- Что ж вы не стали таким лидером для белорусов?





- Но вы же видите, в чем меня дружно начали обвинять - якобы за коррупцию отстранили от должности. Если Леха Валенсу поддержала вся Польша, меня даже оппозиция не поддержала.





- Вините белорусов в разрозненности?





- Беларусь слишком пострадала от российской колониальной политики и от войн, которые она не начинала. То немцы придут, то поляки, то русские, и все одно говорят: «Да какие вы белорусы?»





Вот мы и стали «тутэйшыя», Янка Купала хорошо это показал. Через территорию Беларуси прошла уйма войн. Историки посчитали, что каждые 8 лет через нашу страну прокатывалась война, которая уносила до половины жизней белорусов.





«Я обнаружил, что у Фиделя Кастро каблуки сантиметров 12»





- Поэтому у нас сейчас есть население Беларуси, около 10 миллионов человек, и есть народ, он гораздо меньше, но знает свою настоящую историю. Правильно сказал Черчилль, что народ, который не помнит свою историю, не имеет будущего.





Я что могу в этом направлении - делаю: читаю лекции, провожу встречи, как в стране, так и за границей. Пока было здоровье, много ездил по приглашениям с просьбой прочесть лекции. Да и для жизни моей это было необходимым: гонорар позволял забыть о том, что своим указом Лукашенко обнулил мою весьма приличную пенсию за особые заслуги перед белорусским народом.





Случался и очень большой гонорар: за цикл лекций в Южной Японии я купил жене новый японский автомобиль. Как у работающего пенсионера у меня нечего было высчитывать из пенсии на родине - пенсия на тот момент была 30 центов, я получал ее порядка 10 лет, сейчас – около 600 рублей.





- Вы кажетесь активным, бодрым, как дожить таким до 85?





- Лев Толстой, начиная с 39 лет, планы на завтра обозначал ЕБЖ - если буду жив. И я начинаю с КБЖ - «калі буду жывы». Если получится дотянуть до 85 (юбилей Шушкевича 15 декабря. - Ред.) - буду очень рад.





Вы удивитесь, но 2017, 2018 и 2019 Новый год мы с женой встречали в Мексике. Там же планируем встретить и 2020-й. Приглашение с гарантией оплаты всех наших расходов уже получили. Так меня благодарят за то, что когда-то я написал письмо Фиделю Кастро с просьбой освободить нескольких политзаключенных.









- Вы были знакомы с Кастро?





- Да, мы общались в 1993 году на экологическом конгрессе в Рио-де-Жанейро. Наша встреча была запоминающейся, я ему сказал: «Для меня вы настоящий герой! Я прочел вашу статью «История меня оправдает». Он был приятно удивлен.





Кастро меня усадил на стул, не позволил вставать, а сам рядом дефилировал. И я обнаружил, что у него каблуки высотой сантиметров 12. Мало ему было собственного роста - каблуки делали величественнее.





- Только Кастро для вас герой или другие диктаторы тоже?





- Еще совсем недавно я бы ответил вам однозначно: все диктаторы - очень плохо! Но факты обязывают вспомнить, что далеко не все правила без исключений.





«Чтобы сделать нормальный юбилей, у меня нет денег»





- Как планируете праздновать 85-летие?





- В молодости я ставил себе задачу дожить до 2000 года (смеется). И вот почти 85... Хорошо было бы сбежать куда-нибудь в тихое место, но есть вопросы по здоровью. Если честно, чтобы сделать нормальный юбилей, у меня нет денег, это недостижимые суммы.





- А как же слухи о том, что Шушкевич - олигарх?





- Раз такое говорят, перечислю источники моих доходов за всю жизнь. Зарплата, гонорары за лекции и издание книг, пенсия, Государственная премия БССР, премия СМ СССР, премия имени Яна Новака Ёзераньского (Вроцлав), единственный мой личный грант на написание книги «Неокоммунизм в Беларуси».





75-летие мне помогли отметить друзья. Потом они предложили мне так же встретить 80-летие, разослали приглашения, но вместо юбилея я попал с сердцем в реанимацию. Поэтому сейчас ничего не планирую.





Были моменты, когда думал: ну его к черту - ходить тяжело, буду сидеть. Потом расходишься, думаешь - чего дурачился? Позавчера жена уехала, а я сходил в гипермаркет и обратно со своим кием – так я называю трость.





Жена говорит: «Почему не взял скандинавские палки? С ними будешь в нормальной форме». Но в нормальной мне уже трудно быть. Как говорил Черчилль: «Не боюсь дряхлости физической. Боюсь дряхлости умственной».





- Что вам помогает не впасть в уныние?





- Надо придумать, что ты хочешь сделать, и делать это. Не люблю всяких прогулок, скандинавских палок, но я нахожу что-нибудь, что требует от меня физических затрат. Сейчас на даче физической работой уже сложно заниматься, поэтому нужно изменить стиль и заняться гимнастикой или зарядкой, а я никогда не делал этих нелепых упражнений.





Раньше мне хотелось выпить и расслабиться. А сейчас понимаете какая беда - выпить сердце не позволяет, поэтому расслабляюсь по инерции, как раньше расслаблялся, выпив рюмку коньяку.





«Ельцин и Трамп войдут в историю»





- На ваш взгляд, кто из современных политиков войдет в историю?





- Ельцин, однозначно! Думаю, Трамп войдет, он не такой, как остальные, хотя многие мои друзья его ненавидят. Клинтон вошел…









- Ага, с Моникой Левински.





- Хотя бы и с Моникой (улыбается). Но Трамп точно войдет, потому что экономика рванула вверх. А знаете моих кумиров? Это Черчилль, Бисмарк, можно было бы назвать и пару россиян, но у каждого наряду с хорошим было плохое.





- Вы сейчас с Черчиллем даже похожи, еще бы сигару...





- У меня и кличка Черчилль, когда я с кием хожу. А вот не курю уже 43 года.





- Интересно, как бы Черчилль оценил происходящее в Украине?





- Неделю назад в Украине я встречался с Ющенко и Кучмой. Считаю, что нет совести у великой России по отношению к Украине. Видимо, следуя всеми способами фразе Бжезиньского, что Россия не может быть империей без Украины, власти России восприняли это как руководство к действию.





Нападки на Украину продолжаются - это и Донбасс, и Луганск, и Крым, Приднестровье. Главный субъект, порождающий сложности, - на мой взгляд, это Россия, хоть она не признает себя виноватой и отказывается быть субъектом переговоров по этим вопросам.





- Некоторые считают, что во всем виноваты бандеровцы.





- Есть много документов, подтверждающих как преступность Бандеры, так и его национальный патриотизм. Поляки на такое ощетиниваются - он плохо поступал по отношению к польскому населению. А мой кумир Ющенко дал ему героя Украины. Я думаю, это ошибка.





Шатает украинцев, народ очень противоречив в понимании, что такое национальный патриотизм. От гоголевского Тараса Бульбы до советских героев Второй мировой войны - разное понимание. И нет авторитета, которому бы поверило большинство населения…





В Донбассе убиты более 13 тысяч человек - больше, чем погибло советских граждан в Афганистане. Или возьмем Крым: «зеленые человечки» - это полное нарушение ратифицированного Россией Беловежского соглашения о неприкосновенности границ и уважения территориальной целостности.





Очень многие российские интеллигенты, мои хорошие знакомые, поддерживают аннексию Крыма. Где ваша совесть, друзья мои?





Такое не должна позволять себе просто цивилизованная страна, тем более страна с ядерным оружием, весомую часть которого ей подарила Украина.





К сожалению, человеческое озлобление и у нас приближается к критической отметке. Поэтому очень важно сохранить спокойствие и встать на путь приближения к меритократии - власти достойных. И есть лишь один путь - настоящая демократия, справедливые выборы. Любое иное грозит перерастанием озлобления в озверение. А это очень опасно.









ДОСЬЕ «КП»