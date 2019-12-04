"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал Лукашенко. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий.





Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал".