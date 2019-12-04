Почетная пенсия: Лукашенко сделает экс-главу Минской области "сенатором"
Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области пояснил причины недавней кадровой ротации.
"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал Лукашенко. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий.
Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал".
При этом Лукашенко сообщил, что намерен отправить Исаченко на работу в Совет республики: "Я хотел бы видеть Анатолия Михайловича в верхней палате парламента. Думаю, что завтра мною будет принято решение о направлении его в Совет Республики".
Кроме того, Анатолий Исаченко будет исполнять обязанности уполномоченного президента по Минской области.
Источник: belta.by
12:08 04/12/2019
Загрузка...
Загрузка...
Блоги
Особое мнение