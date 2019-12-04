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Почетная пенсия: Лукашенко сделает экс-главу Минской области "сенатором"

Александр Лукашенко на совещании с активом Минской области пояснил причины недавней кадровой ротации.

"Что касается перевода Анатолия Михайловича Исаченко на другую работу и назначения во главе региона Александра Генриховича Турчина, еще раз, во избежание всяких домыслов, поясню причины такой ротации, - сказал Лукашенко. - К работе Анатолия Михайловича у меня практически нет больших претензий. 

Он проявил себя умелым, требовательным руководителем за тот период, который отработал".

При этом Лукашенко сообщил, что намерен отправить Исаченко на работу в Совет республики: "Я хотел бы видеть Анатолия Михайловича в верхней палате парламента. Думаю, что завтра мною будет принято решение о направлении его в Совет Республики".

Кроме того, Анатолий Исаченко будет исполнять обязанности уполномоченного президента по Минской области. 
Источник: belta.by
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