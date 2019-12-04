Войдя в парламент, он заметил лидера Сербской радикальной партии Воислава Шешеля и направился к нему, чтобы тепло поприветствовать и обняться.





Как пишет Kurir, таким образом глава Беларуси нарушил протокол.













Воислав Шешель почти 12 лет находился в камере предварительного заключения тюрьмы Гааги в качестве обвиняемого судебного процесса Международного трибунала по бывшей Югославии.





Весной прошлого года его приговорили к 10 годам тюрьмы, но зачли время, проведенное под стражей. Шешель был признан виновным в преступлениях против человечности из-за преследования хорватов в начале 90-х.





Лукашенко в сербском парламенте встретили аплодисментами. Но важно понимать, что далеко не все депутаты были в восторге от происходящего.





Накануне приезда главы Беларуси председатель Демократической партии Сербии Санда Рашкович-Ивич дала понять, что запланированная встреча Лукашенко с парламентариями — издевательство над демократией.









Во время выступления в Народной скупщине Лукашенко, по сути, пришлось оправдываться. Он отверг обвинения в отсутствии в Беларуси демократии и заявил, что хотел бы видеть в национальном парламенте представителей оппозиции, но они не пользуются поддержкой у населения.





Напомним, месяц назад Лукашенко выступал с подобными оправданиями в столице Австрии. По этой причине можно понять, почему он регулярно отказывается от визитов, требующих пересечения западной границы Беларуси.