Российских чиновников не пустили в США

Делегация ожидалась в Вашингтоне 3 декабря для участия в конференции Международного института регулирования аудиторской профессии.





По данным посольства России, Госдепартамент США также не позволил директору департамента МИД России по работе с соотечественниками за рубежом Олегу Мальгинову посетить Молодежный форум в Нью-Йорке 28–29 ноября.





«Вызывает озабоченность нежелание госдепартамента обеспечить нормальное функционирование собственных консульских учреждений под надуманными предлогами. В результате страдает общение наших граждан, свернут профессиональный диалог экспертов, от которого во многом зависит безопасность во всем мире», - говорится в сообщении посольства, помещенном на его странице в Фейсбуке.





Ранее Россия жаловалась на то, что в сентябре США не выдали визы делегации министра иностранных дел Сергея Лаврова, направлявшейся на Генеральную Ассамблею ООН.





Комментариев со стороны Госдепартамента США пока не поступало.