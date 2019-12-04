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Геннадий Давыдько: «Патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги»

Уважаемые избиратели, теперь вы можете сполна убедиться, кого вы "избрали" в парламент.

Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира» на СТВ.

Цитируем:

Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  

- Самые главные темы и проблемы у меня – это демографическая. Которая влечёт за собой, естественно, и экономические вопросы, и социальные, и всё-всё-всё. И рабочие места.

Сейчас коэффициент рождаемости в Беларуси, по-моему, 1,8. Для того, чтобы через 100 лет нация белорусов осталась на Земле, надо, чтобы коэффициент рождаемости был хотя бы 2,3.

Поэтому патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги – работать, зарабатывать, платить налоги.


Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Красивый слоган.

Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Будем укреплять белорусскую семью.

Игорь Марзалюк:
Конечно, увеличивать количество и качество белорусской нации.

Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:  
Это стратегический подход.

Без комментариев, как говорится.
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