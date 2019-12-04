Геннадий Давыдько: «Патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги»
Уважаемые избиратели, теперь вы можете сполна убедиться, кого вы "избрали" в парламент.
Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира» на СТВ.
Цитируем:
Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
- Самые главные темы и проблемы у меня – это демографическая. Которая влечёт за собой, естественно, и экономические вопросы, и социальные, и всё-всё-всё. И рабочие места.
Сейчас коэффициент рождаемости в Беларуси, по-моему, 1,8. Для того, чтобы через 100 лет нация белорусов осталась на Земле, надо, чтобы коэффициент рождаемости был хотя бы 2,3.
Поэтому патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги – работать, зарабатывать, платить налоги.
Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:
Красивый слоган.
Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Будем укреплять белорусскую семью.
Игорь Марзалюк:
Конечно, увеличивать количество и качество белорусской нации.
Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:
Это стратегический подход.
Без комментариев, как говорится.
10:02 04/12/2019
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