Выборы в Палату представителей обсуждали в программе «В обстановке мира» на СТВ





Цитируем:





Геннадий Давыдько, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:





- Самые главные темы и проблемы у меня – это демографическая. Которая влечёт за собой, естественно, и экономические вопросы, и социальные, и всё-всё-всё. И рабочие места.





Сейчас коэффициент рождаемости в Беларуси, по-моему, 1,8. Для того, чтобы через 100 лет нация белорусов осталась на Земле, надо, чтобы коэффициент рождаемости был хотя бы 2,3.





Поэтому патриотизм женщины – это рожать, патриотизм мужчины – это платить налоги – работать, зарабатывать, платить налоги.









Игорь Марзалюк, ведущий СТВ:

Красивый слоган.





Лилия Ананич, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Будем укреплять белорусскую семью.





Игорь Марзалюк:

Конечно, увеличивать количество и качество белорусской нации.





Андрей Савиных, избранный депутат Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь:

Это стратегический подход.

Без комментариев, как говорится.