Виктор Горбачев: За чей счет билетик?

А и правда, за чей? Каждый, конечно, имеет право быть на празднике жизни. Было бы желание и средства. Однако все же есть вопросик. И не просто из любопытства, а как у гражданина этой страны для жизни. Имею право знать.

Кто оплачивает билеты на такие мероприятия? Я понимаю, сходить на футбольный или хоккейный здесь — в Беларуси. Не проблема. Но регулярные поездки в Эмираты на автогонки «Формулы-1»? За чей счет ежегодно такие радости жизни?

В минувшие выходные помощник президента Беларуси по вопросам национальной безопасности Виктор Лукашенко (он же, вице-президент НОК Беларуси, он же — сын гражданина Александра Лукашенко, главы государства) посетил заключительный этап чемпионата мира по автогонкам в классе машин «Формула-1» в Абу-Даби. Это — Эмираты. Вместе с ним, как сообщается в официальном пресс-релизе гонок, был его брат Дмитрий Лукашенко (он же глава президентского спортивного клуба, он же — сын гражданина Александра Лукашенко, главы государства).









Нет, я за них очень рад — хоть кто-то от нашей страны может смотреть такие чемпионаты в VIP-ложах. Вообще, каждый белорус может вот так, на выходные, смотаться в Эмираты. Ну, а что? Средняя зарплата по стране около 1100 рублей. Чего бы и не слетать?

Но! Мы-то можем летать как обычные граждане, не имеющие отношения к креслам и государственной службе, но за чей счет летают государственные чиновники высокого полета Виктор и Дмитрий? Свой? Государственный?

Если свой – озвучьте заработки. Государственный – назовите потраченную сумму на перелет, пребывание и охрану, а главное – обоснуйте необходимость таких поездок. Или это по личному приглашению арабских шейхов? Но тогда тоже интересны детали – а что взамен?









Можно только порадоваться, что между официальной Беларусью и ОАЭ такие замечательные отношения! А врачи, санитарки, учителя и работяги как-нибудь подождут. И не столько ждем. Люди великие дела решают на «Формулах-1», а мы какие-то повышения цен на бензин почти каждую неделю обсуждаем.