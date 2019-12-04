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США о России: «Когда будет уважать территориальную целостность соседей»

Конгресс США не допустил Россию в G7

США о России: «Когда будет уважать территориальную целостность соседей»
Здание Конгресса США
Хотя Трамп хотел вернуть РФ в «большую семерку».
Палата представителей конгресса США во вторник, 3 декабря, большинством голосов одобрила резолюцию против включения России в «Большую семерку» (G7), сообщает Deutsche Welle. За это проголосовали 339 конгрессменов из обеих партий.

Согласно резолюции, Россия сможет вернуться в G7, только когда она «прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире».



Пока Москва не начнет «уважать территориальную целостность своих соседей», дорога в «Большую семерку» ей закрыта.

«Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из «группы восьми», оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США», — ранее заявил автор резолюции конгрессмен Альбио Сайрес.

Политик представил эту резолюцию, предполагающую запрет на участие России в саммитах стран «Большой семерки», в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7.
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