Хотя Трамп хотел вернуть РФ в «большую семерку».

Палата представителей конгресса США во вторник, 3 декабря, большинством голосов одобрила резолюцию против включения России в «Большую семерку» (G7), сообщает Deutsche Welle. За это проголосовали 339 конгрессменов из обеих партий.





Согласно резолюции, Россия сможет вернуться в G7, только когда она «прекратит оккупацию суверенной территории Украины, включая Крым, и положит конец своим нападкам на демократии во всем мире».









Пока Москва не начнет «уважать территориальную целостность своих соседей», дорога в «Большую семерку» ей закрыта.





«Когда Россию после ее агрессивных действий в Украине исключили в 2014 году из «группы восьми», оставшиеся семь стран согласовали ряд условий, которые должны быть соблюдены для того, чтобы России разрешили участвовать в будущих саммитах. Россия не выполнила ни одного из этих условий и стала проявлять еще большую агрессию в Украине и подрывать демократию в других странах, включая США», — ранее заявил автор резолюции конгрессмен Альбио Сайрес.





Политик представил эту резолюцию, предполагающую запрет на участие России в саммитах стран «Большой семерки», в августе 2019 года, после того как президент США Дональд Трамп заявил о своем желании пригласить президента России Владимира Путина на следующий саммит G7.



