



«После выявления моих преступлений я был на законных основаниях привлечен к уголовной ответственности, — сказал И. Муликов, не поднимая глаз. – Я полностью признаю свои проступки и раскаиваюсь».





Генпрокурор также сообщил об аналогичных преступлениях, совершенных бывшим главой миграционной службы Мейлисом Нобатовым. О том, что Нобатов возглавлял службу безопасности президента, диктор телевидения не упомянул. Сам осужденный бывший силовик сказал, что совершал свои преступления в 2015-2019 годах, «работая на высоких должностях». После ухода с поста главы миграционной службы он не раз попадал в кадр телевидения в составе президентских охранников.





Бывший глава МВД был лишен всех званий и отправлен в отставку 1 октября текущего года. Источники связывали его увольнение с делом предпринимателя Чары Кулова, осужденного незадолго до отставки И. Муликова на длительный срок. Сообщалось, что группа бывших министров и высокопоставленных чиновников вместе с предпринимателем Ч. Куловым намеревалась захватить власть.



