"Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", - сказал литовский президент журналистам в британской столице во вторник.





"В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России", - добавил Науседа.





Он также призвал НАТО не закрывать глаза на действия России на Украине, в Молдавии и Грузии, пишет interfax.by





"Да, есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии, но, прежде всего, мы не должны забывать о том, что на этом блюдце, если можно так выразиться, есть и Россия, и ее действия в Грузии, Молдавии, Украине, которые вовсе не закончились", - подчеркнул литовский президент.





"Не видеть этого - значит не хотеть видеть мир таким, каким он является", - добавил Науседа.



