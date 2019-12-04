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Литовский президент: страны НАТО должны признать Россию угрозой мировому порядку

Гитанас Науседа призвал собравшихся в Лондоне лидеров стран НАТО рассматривать Россию как угрозу существующему миропорядку.

"Очень важно назвать Россию угрозой. Если мы не сделаем это, мы значительно изменим весь угол структуры НАТО", - сказал литовский президент журналистам в британской столице во вторник.

"В данный момент, я считаю, что крупнейшая угроза мировому порядку, правилам, которые устанавливались десятилетиями, возникает именно по причине действий России", - добавил Науседа.

Он также призвал НАТО не закрывать глаза на действия России на Украине, в Молдавии и Грузии, пишет interfax.by.

"Да, есть и терроризм, есть и укрепляющийся Китай, и подход к его экономической экспансии, но, прежде всего, мы не должны забывать о том, что на этом блюдце, если можно так выразиться, есть и Россия, и ее действия в Грузии, Молдавии, Украине, которые вовсе не закончились", - подчеркнул литовский президент.

"Не видеть этого - значит не хотеть видеть мир таким, каким он является", - добавил Науседа.
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