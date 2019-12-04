Эксперт: Лукашенко не останавливал декоммунизацию

В Беларуси продолжают традицию отмечать праздник 7 ноября. Александр Лукашенко убежден, что это правильно, пишет Завтра твоей страны.





— У нас готовы были тоже сносить памятники, провести декоммунизацию, люстрацию — я это остановил. И мы от этого выиграли, — заявил на прошлой неделе глава белорусского государства.





Директор Центра европейской трансформации Андрей Егоров обращает внимание, что в Беларуси всерьез никогда не обсуждались вопросы посткоммунистической люстрации и отмены советских праздников.





— Если в девяностые годы такие разговоры и велись, то это было при коммунистическом большинстве в этом парламенте, поэтому никаких серьезных решений в этом направлении не могло быть принято. Так что Лукашенко ничего не остановил.





— Почему в Беларуси не было декоммунизации?





— Когда Лукашенко пришел к власти, было понятно, что он придерживается прокоммунистических установок. В своей идеологии он «красный», советский, поэтому в таком ключе и развивалась государственная информационная и идеологическая политика: симеотики праздников и символов. Нынешние заявления Лукашенко нужно рассматривать не как адресованные внутрибелорусскому контексту, а в контексте сложных взаимоотношений с Россией.





— Что имел в виду Лукашенко, когда говорил, что Беларусь, отказавшись от декоммунизации, только выиграла?









— Если обратиться к идеологической конструкции того дискурса, который здесь применяется по поводу девяностых годов, то имеется в виду нечто вроде того, что в обществе как бы шел раскол, определенные силы его нагнетали, уводили Беларусь в сторону от хороших советских коммунистических ценностей, а Лукашенко пришел и не допустил раскола. И вот мы сегодня движемся в правильном направлении.





— Что на самом деле дает сегодня Беларуси сохранение социалистических традиций и отказ от декоммунизации?





— Ничего хорошего. Это дополнительные расходы на уборку и содержание в порядке памятников, размывание национальной идентичности. Из-за присутствия советского в символическом пространстве городов, в образовании, в системе праздников, в том, что детей водят к этим памятникам, мы продолжаем транслировать советские ритуалы и коммунистическую идентичность, которая сегодня очень легко используется для информационного манипулирования сознанием граждан и разрушения национальной идентичности, подрыва единства национального воображения в Беларуси. Но это и сохраняет раскол в белорусском обществе, привязанность архаичным, тянущим нас на дно ценностям и установкам, мешает нормальному геополитическому и геоэкономическому выбору Беларуси, который необходимо сделать в современном мире.





— Если бы вдруг власти решили отказаться от советского наследия, привело бы это к общественному возмущению в нашей стране?









— Такие вещи нельзя решать наскоком. Для этого нужен общественный диалог. Сейчас вопрос не только в том, что это то, что осталось нам в качестве наследия от советской истории, но и в том, что сейчас идет ревитализация коммунистического и советского дискурса, переосмысление и попытки найти там зерна хорошего. Втянуты многие люди, часть интеллектуальных и культурных элит, которые позитивно смотрят на какие-то аспекты советской истории. Резкие телодвижения в плане запрета этих праздников, снятия всех памятников Ленину и прочим коммунистическим героям, скорее всего, не приведут ни к чему хорошему.





Но мне кажется, что общество как раз таки готово от этого избавляться и это не будет для него чем-то травматическим. Если не совершать резких ходов. За одну ночь не нужно убирать все эти памятники. Может, их нужно оставить, сделать из них туристические объекты. Нужна общественная дискуссия.