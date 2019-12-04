Мобильная версия #belpartisan Делись новостями в twitter и instagram RSS Android Facebook Vkontakte Twitter ОК Telegram
Бел Рус

АКТУАЛЬНЫЕ ТЕМЫ:

Лукашенко увидел признаки нового передела планеты

Александр Лукашенко во время своего визита в Сербию заявил о нарастание напряженности между крупными игроками на мировой арене и предложил малым и средним государствам "не сидеть сложа руки", сообщает БЕЛТА.


Белорусский лидер отметил, что сегодня Движение неприсоединения (организация, объединяющая 120 государств мира на принципах неучастия в военных блоках) существует формально и не оказывает никакого влияния на крупные государства.
 
"Если крупные игроки не могут договориться, то это не означает, что малые и средние государства должны сидеть сложа руки и смиренно ждать, пока кто-то из великих определит их судьбу. Думаю, голос наш должен быть слышен", - сказал Лукашенко.
 
По словам политика, мировые лидеры все чаще решают проблемы с позиции силы, игнорируя международное право.

"Я иногда с высоты прожитых президентских лет начинаю думать, не начался ли новый передел нашей планеты. И все мы хорошо знаем, к чему это может привести", - подчеркнул Лукашенко.
Поделиться
Последние известия



Загрузка...
Загрузка...


Блоги
Игорь Драко
Политика и политики завтрашней Беларуси
Юрась Навіцкі
БЕЛАРУСЫ! АБАРОНІМ АЙЧЫНУ!
Павел Севярынец
Канец сьвету пачынаецца ў Беларусі
Анатолий Лебедько
Пра Нас! Любовниц чиновников не трудоустраивать!...
Тацяна Грачанікава
ЛАПІКІ ДЫКТАТУРЫ


Особое мнение

© 2005 - 2019 «Белорусский партизан»

Правила использования материалов сайта «Белорусский партизан» О проекте
Почта
Реклама на сайте

Польскае Радыё 		Адрес редакции:
belpartisan@gmail.com

Реклама на сайте:
bp-adver@yandex.ru